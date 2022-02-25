Arçelik’ten iyilik platformu

25 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İYİ-GE kurulunun öncülüğünde bireylerin/ailelerin evlerinde yaşayacağı bir dönüşüme ilham vermeyi amaçlıyoruz” dedi. Bu bağlamda iklim dostu ilk mağaza geçtiğimiz aylarda İzmir’de açıldı. Mağaza, inşaat aşamasından itibaren enerji, su tasarrufu, atık azaltımı ve geri kazanım konuları dikkate alınarak tasarlandı.

İYİ-GE platformunun bilim koordinatörlüğünü çevre bilimci Dr. Uygar Özesmi üstleniyor. Kurulda TEMA, WWF, Koç Üniversitesi Sosyal Etki platformundan yöneticiler, çevre aktivistleri ve bilim insanları var. Sanatçı Yiğit Özşener’de platformun üyeleri arasında.

Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil de şu bilgileri verdi: Yumurta kabukları gibi bio malzemelerden buzdolabı parçaları, geri dönüştürülmüş pet şişeler ile çamaşır makinesi kazanı üretiliyor. 2021’de devreye alınan kurutucu makinesinin üst şasi ve bazı parçalarını üretmek için yaklaşık 130 milyon geri dönüştürülmüş pet şişe kullanıldı.