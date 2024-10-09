Ocak 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:46

Güncelleme: 09.10.2024 - 11:30

Milyonlarca asgari ücretli 2024 yılını ara zamsız bir şekilde tamamlıyor. Yılbaşından bu yana net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete Ocak 2025'te ne kadar zam yapılacağı ise milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Alman bankacılık devi Deutsche Bank, asgari ücret artışının yüzde 25 - 30 aralığında olacağını tahmin etti. Ancak siyaset kulislerinde konuşulan oran daha yüksek.

Ekim ayı itibarıyla yurttaş, uzmanların öngörülerine ve siyaset kulislerinde konuşulanlara kulak veriyor. Alman bankacılık devi Deutsche Bank yetkilileri, geçen hafta yaptıkları Türkiye ziyaretinin ardından dikkat çeken notlarını yayımlamıştı. Bu notlarda asgari ücretle ilgili de bir öngörü yer alıyordu. Buna göre; hükümet Ocak 2025’te asgari ücret yüzde 25-30 aralığında bir zam yapılacak.

KULİS BİLGİSİ: YÜZDE 36-37 OLABİLİR

Ocak 2025’te uygulanacak asgari ücret zammına ilişkin Ankara'da siyaset kulislerinden yansıyan yeni bir bilgi geldi. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre; iktidar kulislerinde Ocak 2025 asgari ücreti için konuşulan oran yüzde 36-37 dolaylarında.

Net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete kulislerden gelen oranlar eklenirse artış 6 bin lira civarında olacak.

OVP'YE GÖRE ASGARİ ÜCRET

Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %41,5 olarak öngörülüyor. Bu tahmine dayanarak, 2025 net asgari ücretin 24.058 TL seviyelerinde olması bekleniyor.

Asgari Ücret: 28.303 TL

SGK Primi (yüzde 14): 3.962,42 TL

İşsizlik Sig. Primi (yüzde 1): 283,03 TL

Net Asgari Ücret: 24.058 TL

AA VE REUTERS ENFLASYON TAHMİNİ

Anadolu Ajansı’nın enflasyon tahmini %42,64, Reuters Anketi’ne göre ise %42,95 olarak öngörülüyor. Bu tahminlere dayanarak, net asgari ücretin sırasıyla 24.251,83 TL ve 24.304,54 TL seviyelerinde olacağı hesaplanıyor.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

TÜRK-İŞ'in eylül ayı araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin 830 liraya, yoksulluk sınırı 64 bin 595 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 25 bin 706 liraya ulaştı. Bu verilere göre ocak 2023'ten bu yana uygulanan asgari ücret açlık sınırının altında kalıyor.

''ÇARŞI PAZARDA ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖREN VAR MI?''

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücrette temmuzda zam yapılmamasını ''Ücretler artarsa enflasyon artar dediler. Temmuzda asgari ücreti artırmadılar. 1 Ocak'tan beri ücretlerimiz artmadı. Enflasyon düştü mü arkadaşlar? Çarşıda, pazarda, enflasyonun düştüğünü gören var mı? O zaman bu kocaman yalanın arkasından bizi yoksulluğa mahkum eden bu politikalara asla teslim olmayacağız. Başka ne var orta vadeli programda? Güvencesiz çalışma kullan at işçiliği var. Başka ne var orta vadeli programda sosyal güvenliği ayrılan payın azaltılması var. Yani emekli olmak daha da zorlaşacak. Emeklilikteki bütün mağduriyetler devam edecek'' ifadeleriyle eleştirmişti.