Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla ikinci kez toplandı. Yaklaşık 30 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren görüşmelerde ilk toplantıda herhangi bir rakam açıklanmazken, ikinci toplantıda masadaki olası zam senaryoları netleşmeye başladı.

Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantıdan sonuç çıkmamasının ardından, komisyonun ikinci toplantısı için 18 Aralık tarihi belirlenmişti. Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rakam konuşmak için erken olduğunu belirterek tarafların görüşlerinin alınmasının önemine dikkat çekmişti.

TBMM’de konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Işıkhan, “Asgari ücret için süreç devam ediyor. Rakam konuşmak için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp değerlendirmek gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK-İŞ’TEN “MASADA YOKUZ” AÇIKLAMASI Bakan Işıkhan’ın “taraflarla görüşüyoruz” açıklamasına TÜRK-İŞ cephesinden tepki geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret görüşmelerinde konfederasyonun masada yer almadığını ve kendileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

'KOMİSYON TOPLANTILARINA KATILMAYACAĞIZ' Ağar, konuya ilişkin açıklamasında, “İlk toplantı öncesinde neden katılmadığımızın gerekçelerini ilettik. Ancak biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi. Aynı noktadayız ve Komisyon toplantılarına katılmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

'BU BİR PROTESTO DEĞİL' Çalışma Hukuku Sempozumu’nda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde yetkilerinin olmadığını vurgulayarak, “Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor” dedi. Komisyonun ikinci toplantısına katılmayacaklarını belirten Atalay, "İşte bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Ben katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmazlar. Ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı ki. Bizim görevimiz emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek" ifadelerinde bulundu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Halen uygulanan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası net 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olarak hesaplanıyor. Bu tutarın 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt asgari ücretten, 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik priminden ve 520 lira 11 kuruşu işveren işsizlik sigortası fonundan oluşuyor.

ASGARİ ÜCRETTE OLASI ZAM SENARYOLARI Asgari ücret görüşmeleri sürerken, 2026 yılı için öne çıkan olası zam oranları ve net ücret hesaplamaları da dikkat çekiyor.

YÜZDE 20 ZAM Bu senaryoda net asgari ücretin 26 bin 584 TL’ye çıkması öngörülüyor.

YÜZDE 23 ZAM Yüzde 23’lük artış halinde net ücretin 27 bin 188 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 25 ZAM Yüzde 25’lik artış senaryosunda 2026 yılı net asgari ücretinin 27 bin 630 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5 ZAM Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahmini baz alındığında, bu orandaki artışla net ücretin 28 bin 404 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30 ZAM Yüzde 30’luk zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretinin 28 bin 735 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

YÜZDE 31 ZAM Bu senaryoda net asgari ücretin 28 bin 956 TL seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.