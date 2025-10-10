Asgari ücret zammı tartışmaları şimdiden başladı: '9 ayda 6 bin lira eridi'

Bazı yabancı finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaşması, siyasette şimdiden asgari ücret tartışmasını başlattı. Muhalefet bu tartışmalar üzerinden iktidarın asgari ücrete yüzde 20 civarında zam yapmaya hazırlandığını gündeme getirdi.

Asgari ücretin şimdiden yaklaşık 6 bin lira değer kaybettiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer “Türkiye’de ücret politikalarının yönü emekçilerin gerçeklerinden çok, uluslararası finans çevrelerinin tahminlerine göre şekilleniyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yılın ilk dokuz ayında aşılmışken, planlanan ücret artışlarının bu oranların gerisinde kalacağı beklentisi, milyonlarca çalışanın satın alma gücünde yeni bir kaybı işaret ediyor” dedi.

Asgari ücrete ara zam isteği karşılanmayan yurttaşlar, şimdiden yeni yıl için belirlenecek ücreti beklemeye başladı. Asgari ücrete zam oranının belirlenmesinde en önemli etkenlerden biri olan enflasyon için Merkez Bankası yıl sonu beklentisini yüzde 25-29 aralığında açıkladı. Merkez Bankası 2026 sonu için de enflasyon tahmininin yüzde 13 ile 19 aralığında olduğunu paylaştı. Bazı yabancı finans kuruluşları da enflasyonun yüzde 30 sınırına ulaşmadan yılı kapatacağı tahminlerini yaptı.

Geçen yıl asgari ücrete yüzde 30 zam oranını doğru tahmin eden JP Morgan, yeni raporunda 2026 yılı için yüzde 20 zam öngördüğünü duyurdu. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında “Asgari ücreti utanmadan, sıkılmadan yüzde 20 arttırmaya niyetleniyorlar. Bu yılın sonunda asgari ücreti 26 bin 500 lira yapmaya, bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyetleniyorlar” dedi.

‘9 AYDA 6 BİN LİRA ERİDİ’

Tartışmalara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer “1 Ocak’ta 22 bin 104 TL olan asgari ücret, bugün hâlâ aynı seviyede. Oysa TÜİK’in açıkladığı 9 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 25,43. Bu durumda, asgari ücretin en az 27 bin 761 TL’ye yükselmesi gerekirdi ki alım gücü yerinde kalsın. Ancak hükümet ara zam yapmayarak, ücretlilerin cebinden yaklaşık 6 bin TL’yi fiilen çekip almış oldu” dedi.

‘SATIN ALMA GÜCÜNDE YENİ KAYIP’

Türkiye’de ücret politikalarının emekçilerin beklentisi değil, yabancı finans kuruluşlarına göre şekillendiğini söyleyen Taşcıer “2026 için asgari ücrete yüzde 20 zam yapılacağına yönelik değerlendirmeler gündemde. Bu tablo, emeğin değerinin artık iktidarın sosyal politikalarından değil, küresel finans çevrelerinin hesaplarından belirlendiğini gösteriyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yılın ilk dokuz ayında aşılmışken, planlanan ücret artışlarının bu oranların gerisinde kalacağı beklentisi, milyonlarca çalışanın satın alma gücünde yeni bir kaybı işaret ediyor. Ücretli kesim, enflasyonun yükünü taşıyan bir kitleye dönüştürülüyor” ifadelerini kullandı.

Taşcıer “Bu anlayış sürdüğü sürece, milyonlarca çalışan üretmeye devam edecek ama emeğinin karşılığını alamayacak” tepkisini gösterdi.