Asgari ücrete üçüncü zam iddiası
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er’in sahibi olduğu 'SuperHaber' isimli internet sitesinde, kasım ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılacağı iddia edildi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er’in sahibi olduğu SuperHaber sitesi, kasım ayında asgari ücrete yıl içindeki üçüncü zammın yapılacağını öne sürdü.
Kulislere dayandırılan iddiaya göre, asgari ücret yapılan üçüncü zamla birlikte 6 bin 700 Türk Lirası’na ulaşacak.
BAKAN BİLGİN YIL SONUNU İŞARET ETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada asgari ücrette yeni düzenleme için yıl sonunu işaret etti. Bilgin "Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETE YIL İÇİNDE 2 KEZ ZAM YAPILMIŞTI
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Ülke ekonomisinde görülen ekonomik kriz yurttaşa artan oranlarda enflasyonla yansımasının ardından asgari ücrete 2022 Haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere yılın ikinci zammı yapılmıştı. Asgari ücret yüzde 30’luk artışla brüt 6 bin 471, net 5 bin 500 lira olarak belirlenmişti.
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