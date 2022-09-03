Av sezonunun başladı: Palamudun kilosu 120 lira
Av yasağının bitmesiyle birlikte balıkçılar denize açıldı ve tezgahlarda balık çeşitliliği arttı. Tezgahlarda palamudun kilosu dikkat çekti.
1 Eylül'den itibaren denizlerde av sezonunun başlamasıyla tezgâhlarda balık çeşitliliği arttı.
Altınordu ilçesinde balıkçı esnafı Cemil Türkmen, Karadeniz sularında bol görülen palamudun şu anda neredeyse hiç olmadığını, bu durumun deniz suyunun sıcaklığından kaynaklandığını söyledi. Türkmen, “Şu anda palamut var ama bayağı pahalı. İnce palamutlar var 6-7 tanesi 1 kilo geliyor. Mecburen kilo ile satıyoruz. Kilosu 120 lira. Büyük palamutlar 650-700 gram geliyor. Tanesini 100 liraya satıyoruz. Şu anda sezonun tam olarak nasıl olacağı belli değil” dedi.
ÇEŞİTLİLİK ÇOK
Balık fiyatlarının bolluğa göre değiştiğini söyleyen Türkmen, “Şu an istavrit 50 lira. Marmara Bölgesi’nden gelen hamsinin fiyatı 75-80 lira. Tirsi 30-35, mezgit 70-80 lira. Sezon başlamadan önce oltaya giden arkadaşlarımız ‘palamut çok görüldü’ diyordu. Palamut sürekli gezen bir balık olduğu için kimse vardır yoktur diyemez, o bir şanstır” ifadelerini kullandı.
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