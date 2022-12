Aydınlatma teknolojisinde yeni çağ

27 Aralık 2022 Salı, 10:28

Porsche, yeni yüksek çözünürlüklü HD matris teknolojisi ile gelecek neslin ışık teknolojisini geliştirdi. Ortaklarla işbirliği içinde oluşturulan yeniliğin temel unsuru, 16.000'den fazla ayrı ayrı kontrol edilebilen mikro LED'i bir başparmak büyüklüğündeki yüzey alanında birleştiren bir çiptir. Bu LED çiplerinden her bir far için iki adet kullanılıyor; araç başına dört adet. Bu nedenle HD matris teknolojisine sahip farlar, önceki birinci sınıf sistemlerden dört kat daha büyük bir yüzeyde iki kata kadar daha parlak yüksek çözünürlüklü bir ışık dağılımı sunuyor.

Sürücü, son derece homojen aydınlatma sayesinde yeni geliştirmenin mümkün kıldığı son derece esnek ışıktan yararlanır. automotiveworld.com'un haberine göre, buna ek olarak şerit aydınlatması, inşaat ve dar şerit aydınlatması ve uyarlanabilir otoyol uzun farları gibi yenilikçi işlevler de bulunmaktadır.

Yüksek performanslı uzun far 600 metreye kadar bir mesafede geceyi gündüze çevirir. Karşıdan gelen araçlar için yeni bir göz kamaştırmayan uzun far işlevi kullanılır. Göz kamaştırmayan boşluğun sağındaki ve solundaki geniş alanlar önemli ölçüde daha parlak hale gelir.

Yeni HD matris teknolojisi, yüksek verimli bir bileşen daha ekler. HD matris farlar herhangi bir anda yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulan pikselleri etkinleştirdiğinden, ışık miktarı aynı kalırken diğer yüksek çözünürlüklü sistemlere göre önemli ölçüde daha az enerji tüketir.

Dört noktalı gündüz sürüş farları ve statik viraj lambalarına ek olarak, yeni Porsche farında iki adet yeni HD matris modülü ve refakat aydınlatması ve yardımcı uzun far için iki adet çift fonksiyonlu modül bulunmaktadır. Bu dört ana ışık kaynağı, markanın karakteristik özelliği olan dört noktalı bir tasarımda düzenlenmiştir. Buna karşın, Porsche'nin önceki üst farında dört aydınlatma modülü ve 84 piksel teknolojisine sahip merkezi bir Matrix modülü bulunuyordu.

Yeni HD matrix teknolojisi tasarım açısından da farklılaşıyor. İlk kez, gündüz farlarının karakteristik Porsche dört noktalı far grafikleri, yeni sistem kullanıldığında hem kısa hem de uzun farlarda geceleri de görülebiliyor. HD matris farlar, aynı modül teknolojisine ancak uyarlanmış tasarımlara sahip farklı model serilerinde art arda tanıtılacaktır. Geliştirme sürecinde Porsche, yenilikçi teknoloji için 25'in üzerinde patent başvurusunda bulundu.

DÜNYANIN İLK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ LED MATRİS IŞIĞI

Yeni teknoloji, farklı ve bazen birbiriyle çelişen gereksinimleri tek bir sistemde birleştirmelidir. Amaç, tasarım nedenleriyle tüm ışık işlevlerini far başına dört ünite arasında dağıtmaktır. Bununla birlikte, bireysel ışık kaynakları aynı zamanda homojen ve güçlü bir aydınlatma sağlayacak şekilde bir araya getirilmelidir.

Hangi genel sistem tasarımının müşterilerinki de dahil olmak üzere tüm gereksinimleri en iyi şekilde karşılayacağını analiz etmek için tasarım öncesi simülasyonlar kullanıldı. Sonuç olarak Porsche, teknik olarak mümkün olan maksimum çözünürlük yerine modül başına 16.384 piksele sahip yeni ve verimli HD matris LED teknolojisini tercih etti.

Farın tasarımı net bir şekilde yapılandırılmıştır. Her biri modülün üzerinde dar bir gündüz far şeridiyle tamamlanan neredeyse kare şeklinde düzenlenmiş dört ışık modülü, markanın gündüz ve gece karakteristik dört noktalı tasarımını izler. Üstteki iki çift fonksiyonlu modül birbirinin aynısıdır ve her biri üç LED'li refakat aydınlatması ve yardımcı uzun farı sağlar.

Yeni HD matris teknolojisinin kalbi iki alt ışık ünitesidir. Her biri, sadece 12,8 milimetreye 3,2 milimetrelik bir alanda benzeri görülmemiş yüksek çözünürlüklü ışık akısı üreten entegre LED sürücülü (ASIC) özdeş bir LED dizisine sahiptir. Güçlü bir grafik kartıyla karşılaştırılabilecek sistem kontrolörü, LED dizisi başına 16.384 ayrı ışık yayan diyotun her birinin parlaklığını 1.024 adımda yalnızca etkinleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kontrol ediyor. Her biri özel olarak taşlanmış optik cama sahip farklı lensler iki HD modülünü tamamlıyor.

Lensler farklı aydınlatma açıları üretir. Dış HD matris modülünün 'aydınlatmasının' geniş açılı lensi 40 derece genişlik ve on derece yükseklik açısını kapsar. Telefoto lensli iç 'Performans' HD matris modülü ışığı 20 dereceye beş derecelik bir açıyla yayar. Bu nedenle aydınlatması sadece yarısı kadar yüksek ve yarısı kadar geniştir, ancak önemli ölçüde daha parlaktır. İki HD modülü tarafından dağıtılan ışık merkezde üst üste biner. Yeni far böylece geniş aydınlatmayı orta alanda yüksek yoğunlukla birleştirir.

HER DURUMDA EN İYİ GÖRÜŞ

Işık teknolojisindeki performans sıçraması, bu verimli ışık üretimine ve iki HD matris modülünün iki çift fonksiyonlu modülle kombinasyonuna bağlanabilir. Far başına toplam 32.768 ayrı ayrı kontrol edilebilir piksel ile HD matris modülleri doğrudan yüksek çözünürlüklü ışık üretir. Sadece gerçekten gerekli olan ışık üretilir. Bu nedenle aktif matris ışık üretimi olarak bilinir.

HD matris ışık, 40 derecelik yatay ve on derecelik dikey aralığın tamamını 1.400 lümenin üzerinde bir ışık akısıyla aydınlatır ve böylece en büyük ve en parlak yüksek çözünürlüklü aydınlatma alanlarından birini oluşturur. Uzun far aralığının tamamını kapsar ve aracın hemen önünden başlar. Işık bu alan içinde herhangi bir şekilde dağıtılabilir ve bu esneklik, sürücüye her durumda mümkün olan en iyi görüşü sunmak amacıyla mevcut işlevlerin iyileştirilmesini ve yenilerinin eklenmesini mümkün kılar.

YARDIMCI UZUN FARLI UZUN FAR

Sistem önde giden veya karşıdan gelen herhangi bir araç algılamazsa ve otomatik uzun far etkinse, HD matris modülleri kısa fardan uzun fara geçer ve üst iki fonksiyonlu modüllerin yardımcı uzun farı otomatik olarak açılır. Bu, ışın uzunluğunda bir artış sağlar ve uzun farın performansını artırır. Yolun aydınlatılması durumunda 600 metreden fazla.

GÖZ KAMAŞTIRMAYAN UZUN FAR

Kamera önde bir araç veya karşıdan gelen bir araç tespit ederse, yardımcı uzun far devre dışı bırakılır ve HD matris modüllerinin ilgili pikselleri kapatılarak araç seçici olarak maskelenir. Bu şekilde serbest kalan enerji ek, işlevsel HD ışığa dönüştürülür. Mevcut HD ışığın tüm genişliği, göz kamaştırmayan uzun farın aydınlatmasını optimize etmek ve diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmadan sürücünün görüşünü iyileştirmek için kullanılır.

Göz kamaştırmayı önleme etkinleştirildiğinde, göz kamaştırmayı önleme boşluğunun sağındaki ve solundaki HD matris modülünden gelen ışık miktarı iki katına çıkar ve kalan uzun far aralığının önemli ölçüde aydınlatılmasını sağlar.

ŞERİT AYDINLATMASI

Bu fonksiyon, aracın kendi şeridinin ışıklı bir halı şeklinde daha iyi aydınlatılması için kullanılır. Yol işaretleri arasındaki şerit önemli ölçüde daha parlak hale gelir. Ve bu, aracın şeritteki konumundan bağımsızdır. Araç ister daha sağda, ister daha solda veya ortada olsun - ışık halısı yol işaretlerine bir mıknatıs gibi yapışır.

Bu fonksiyon sadece otoyollarda veya benzer yollarda etkinleştirilir. Tehlikeli nesnelerin erken tespit edilmesini sağlar ve diğer, daha az dikkatli sürücülerin aracın kendi şeridine şerit değiştirmelerini azaltır. Kasıtlı şerit değiştirmelerde, işaret geçildiğinde ışık halısı her iki şeridi de kapsayacak şekilde kısa süreliğine genişletilir ve ardından şerit değiştirme tamamlandığında yalnızca yeni şeridi daha parlak bir şekilde aydınlatır.

DAR ŞERİTLİ IŞIK

İnşaat bölgeleri veya dar alanlar tespit edildiğinde, şeridi aydınlatmak ve böylece sürücüye görünür kılmak için ışık halısı aynalar da dahil olmak üzere otomatik olarak araçla aynı genişliğe indirilir. Bu görsel destek, sürücülerin dar şeritteki konumlarını ve sollama manevralarını daha iyi değerlendirmelerini sağlar. Direksiyon ve hız düzeltmeleri gözle görülür şekilde azalır ve sonuç olarak şeritte kalma ve yol güvenliği artar.

UYARLANABİLİR UZUN FAR

Otoyollarda ve benzer yüksek hızlı yollarda, kontrol sistemi sürücü şeridinin mümkün olan en iyi şekilde aydınlatılmasını sağlarken aynı zamanda ışık dağılımını otoyoldaki koşullara en iyi şekilde uyarlar. Aydınlatma, orta şeride doğru yumuşak bir geçişle kesilir, bu da karşı şeritteki sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önler.