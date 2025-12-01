Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılmaya başladı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgiler verdi. Yumaklı, "711 milyon 848 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor" ifadelerini kullandı.

ÖDEME KALEMLERİ AÇIKLANDI

Paylaşımda, desteklerin dağılımına ilişkin kalemler de yer aldı. Buna göre hayvan hastalıkları tazminatı için 397 milyon 115 bin 727 lira, bireysel sulama sistemleri için 108 milyon 100 bin 438 lira, sertifikalı tohum kullanımı için 87 milyon 729 bin 998 lira ödeme yapılacak.

KIRSAL KALKINMA VE ZEYTİNYAĞI DESTEKLERİ

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 81 milyon 411 bin 371 lira, zeytinyağı desteği için 36 milyon 524 bin 197 lira ve sertifikalı fidan kullanımına yönelik 966 bin 269 liranın üreticilere aktarılacağı belirtildi.