Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarında yeni dönem

Prof. Dr. Şenol Babuşçu, 1 Mayıs'tan itibaren mevduat faizi geliri üzerinden alınan gelir vergisi stopajının yüzde 15'e yükseleceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:35
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarında yeni dönem
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Türk Lirası mevduatlar için getirilen ve uzun süredir yürürlükte olan gelir vergisi stopajına ilişkin düzenlemenin süresi 30 Nisan'da sona ermesi bekleniyor.

Bu tarihe kadar açılan hesaplarda stopaj oranı yüzde 5 olarak devam etmesi beklenirken Prof. Dr. Şenol Babuşçu, 1 Mayıs’tan itibaren mevduat faiz geliri üzeriden alınan gelir vergisi stopajı yüzde 5’den yüzde 15’e yükseleceğini öne sürdü.

Babuşçu, diğer yatırım araçlarının da stopajlarının değişeceğini belirtti.

3 AYLIK VADEDE FAİZ ORANI YÜZDE 70 OLDU

Birikimlerini mevduatta değerlendirmek isteyenlere bankalar özel faiz oranları veriyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesiyle birlikte bankalar da faiz baremlerini yukarı taşımaya başladı. 

3 aylık vadede faiz yüzde 70'e yakınsarken Mart ayında enflasyon yüzde 68.50 oranında gerçekleşmişti.

İlerleyen aylarda Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyon düşük kalsa da piyasaya yönlendirici mesajlar verilmeye devam ediliyor ve faizin bir süre daha yüksek kalacağı belirtiliyor.

REEL GETİRİ SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Enflasyonun yüzde 35-40 civarına düşüp mevduat faizinin yüzde 70 civarında gerçekleşmesiyle birlikte ekonomide toparlanmanın ve fiyat istikrarının kontrol altına alınması beklentisi piyasalarda hakim görüş olarak benimseniyor.

Merkez Bankası'ndan yeni faiz artırımları beklenirken mevduat faizinin güncel enflasyon oranının üzerinde reel getiri sağlaması bekleniyor.


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