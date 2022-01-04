Bankalardaki yabancı para mevduatı artıyor

04 Ocak 2022 Salı, 04:00

Kur korumalı mevduat sistemi bankalardaki döviz hesaplarını beklendiği kadar etkilemedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankalardaki toplam döviz mevduatı düşmek yerine artıyor. CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda kur korumalı mevduat uygulamasındaki son durum incelendi. Raporda BDDK verilerine göre bankalardaki döviz mevduatlarında herhangi bir çözülme yaşanmadığı belirtilirken 17-28 Aralık günleri arasında mevduatlardaki değişim şöyle açıklandı:

- Bankalardaki döviz mevduatları azalmak bir yana artıyor. 17 Aralık’ta 260 milyar dolar olan toplam döviz mevduatları 28 Aralık’ta 260.2 milyar dolara yükseldi.

- Gerçek kişilerin döviz mevduatı da 17 Aralık - 28 Aralık günleri arasında sadece 146 milyon dolar azaldı.

- 17 Aralık’ta gerçek kişilerin bankalardaki döviz mevudatı 163.8 milyar dolardı. 28 Aralık’ta 163.6 milyar dolara indi.

- Ticari ve resmi kuruluşların 17 Aralık’ta 96.2 milyar dolar olan mevduatları 27 Aralık’ta 97.1 milyar dolara çıktı. 28 Aralık’ta 96.4 milyar dolara indi.

Raporda, verilerin iktidar temsilcilerinin “Vatandaş dolar bozdurdu” açıklamasını doğrulamadığına dikkat çekilerek “BDDK’nin verileri bu bilgileri doğrulamıyor. Aksine 17 Aralık - 28 Aralık günleri arasında bankalardaki toplam TL mevduatlar 23 milyar lira azaldı. 17-28 Aralık günleri arasında gerçek kişilerin TL mevduatlarında 17 milyar liralık, ticari ve resmi kuruluşların TL mevduatlarında da 6 milyar liralık azalma oldu. BDDK’nin verileri TL’ye dönüş yaşanmadığını, kurda yaşanan düşüşün de vatandaşın döviz satışından değil, kamu bankalarının döviz satışından kaynaklandığını açıkça gösteriyor” denildi.

ERDOĞAN: GEÇİŞ 78 MİLYAR TL

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası açıklamasında, “Kur korumalı Türk Lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir” dedi.