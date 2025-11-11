BDDK’den yeni karar: Kredi kartlarında o işleme yeni kısıtlama!

Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle nakit para kullanımı azalırken, kartlı harcamalardaki artış dolandırıcıların bu alana yönelmesine neden oldu. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları hızla artarken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu duruma karşı yeni güvenlik önlemlerini devreye aldı.

DOLANDIRICILIKLAR GECE SAATLERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Bankaların enflasyon gerekçesiyle kredi kartı limitlerini peş peşe artırması, dolandırıcıların ilgisini bu alana çekti. Limitleri yüksek ve kullanıma açık kartları hedef alan dolandırıcılar, genellikle kullanıcıların uykuda olduğu gece saatlerinde harekete geçiyor.

Bu süreçte banka müşterileri, güvenlik mesajlarını ya da aramaları fark etmeden sabaha kadar işlem yapılmasına engel olamıyor. Böylece dolandırıcılık fark edildiğinde çoğu zaman geç kalınmış oluyor.

NAKİT AVANS İŞLEMLERİNE SAAT KISITLAMASI GETİRİLDİ

Sözcü'den alınan habere göre BDDK, bu tür olayların önüne geçmek için bankalara yeni bir talimat gönderdi. Buna göre, kredi kartından nakit çekim işlemlerine zaman kısıtlaması getirildi. Artık kullanıcılar, saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacakları nakit avans işlemlerinde talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylamak zorunda kalacak.

Bu işlem yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar aracılığıyla yapılabilecek. Telefonunda NFC özelliği bulunmayan veya çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar ise belirtilen saatler dışında nakit çekim işlemini yapamayacak.