Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2026 yılında memurlara yapılacak zam oranları netleşiyor. 2026 başında toplu sözleşme kapsamında memurların maaşlarına yüzde 11 zam gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak, 2025’in ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkının da maaşlara yansıtılması planlanıyor.

Bu düzenlemeyle birlikte toplam zammın yüzde 20 civarında olması öngörülüyor. Artış bedelli askerlik ücretini de aynı oranda etkileyecek.

MEVCUT BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 280 BİN TL SEVİYESİNDE

2025’in ikinci yarısında uygulanan katsayı 1,4042 olarak belirlenmişti. Bu katsayıya göre bedelli askerlik ücreti şu anda 280 bin 850 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni katsayılarla bu tutarın artması bekleniyor.

YENİ YILDA BEDELLİ ASKERLİK 337 BİN TL’Yİ BULABİLİR

Memur maaşlarındaki yüzde 20’lik artışla katsayının 1,170211 seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Bu durumda bedelli askerlik ücreti yaklaşık 337 bin TL’ye ulaşabilir ve 330 bin TL barajını aşabilir.