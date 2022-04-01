Benzin fiyatlarında indirim bekleniyor

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2022 Cuma, 09:33
Benzin fiyatlarında indirim bekleniyor
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Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine indirim geliyor.

NTV’nin sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; 2 Nisan 2022 itibarıyla benzine 80 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Motorin fiyatlananlarında 30 ve 31 Mart ‘ta indirime gidilmişti. Son günlerde yapılan fiyat düzeltmeleriyle motorin fiyatlarında 2,42 TL'lik indirim yapılmış oldu.



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