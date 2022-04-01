Benzin fiyatlarında indirim bekleniyor

01 Nisan 2022 Cuma, 09:33

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine indirim geliyor.



NTV’nin sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; 2 Nisan 2022 itibarıyla benzine 80 kuruş indirim bekleniyor.



Motorin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Motorin fiyatlananlarında 30 ve 31 Mart ‘ta indirime gidilmişti. Son günlerde yapılan fiyat düzeltmeleriyle motorin fiyatlarında 2,42 TL'lik indirim yapılmış oldu.