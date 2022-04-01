Benzin fiyatlarında indirim bekleniyor
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine indirim geliyor.
NTV’nin sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; 2 Nisan 2022 itibarıyla benzine 80 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
Motorin fiyatlananlarında 30 ve 31 Mart ‘ta indirime gidilmişti. Son günlerde yapılan fiyat düzeltmeleriyle motorin fiyatlarında 2,42 TL'lik indirim yapılmış oldu.
Video Haberler
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
- 15 yerinden bıçaklandı! Mahkemeden 'teşebbüs' kararı
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz Vural'a yanıt: Bizden 5 milyon TL talep etti
- Yıllık izin biriktiren işçiye kötü haber
- OGS dönemi sona erdi: İade ne zaman gerçekleşecek?
- Google yenilendi: Algoritma değişiyor
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi
- Heykele kum torbalarıyla koruma
- Türk Telekom'da yeni yönetim belli oldu
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Ramazan ayının gözdesi 'hurma' cep yakıyor