Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:52

Güncelleme: 06.01.2025 - 10:52

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzine zam mı geldi? Güncel benzin fiyatları ne kadar? 2025 benzin fiyatları...

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam bekleniyor. Zamlı benzin fiyatları 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklentisi yok.

BENZİN NE KADAR OLDU?

İstanbul'da benzinin litresi 44,05 liradan satılıyor. Benzinin litresi Ankara'da 44 lira 43 kuruşa, İzmir'de 44 lira 88 kuruşa satılıyor.