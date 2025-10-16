Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yeni fiyatlar ne kadar oldu?

Temmuz ve ağustos aylarındaki zamlardan sonra, sigara şirketleri bugün art arda yeni fiyat güncellemelerini açıkladı. Sabah saatlerinde Philip Morris grubuna yapılan zammın ardından, Captain Black sigara grubunda da fiyatlar yükseldi.

Captain Black grubundaki sigaraların fiyatı zam sonrası 90 TL’ye çıktı. Philip Morris grubunda ise 5 liralık zammın ardından en ucuz sigara 95 TL, en pahalı sigara 105 TL olarak belirlendi.

TEMMUZ VE AĞUSTOS ZAMLARI

Temmuz ayında ÖTV güncellemesi sonrasında sigara fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Haziran ÜFE verileriyle sigara, alkol ve akaryakıta otomatik uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 15,71 artmıştı.

Temmuz zammının ardından sigara grupları Ağustos ayında da fiyat artışı gördü. Bu artışlarla birlikte sigara fiyatlarındaki yükseliş devam etmiş oldu.