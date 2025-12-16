Birleşik Kamu-İş cuma günü Meclis önünde olacak: Memur iş bırakıyor

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Bütçesi’nin görüşmeleri devam ediyor. Çarşamba günü aralarında bakanlıkların da bulunduğu kurumların bütçe görüşmeleri tamamlanacak. Daha sonra 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasa Teklifi’nin maddelerinin görüşülmesine başlanacak. Cumartesi günü 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Yasa Teklifi’nin maddeleri oylanacak. Pazar günü de bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar yapılacak. 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasa Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Yasa Teklifi’nin oylaması gerçekleştirilecek. Bütçe görüşmeleri tamamlanacak.

MEMUR İŞ BIRAKACAK

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Meclis’teki bütçe görüşmeleri devam ederken 19 Aralık cuma günü “Tükeniyoruz. Açlık sınırında değil insanca yaşamak istiyoruz” başlığı ile iş bırakacak. Edinilen bilgiye göre, Birleşik Kamu-İş diğer konfederasyonlara da ortak iş bırakma çağrısı yaptı. Bu yönde görüşmeler de gerçekleştirildi. Ancak bu görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Diğer konfederasyonlar iş bırakma eylemine katılmayacaklarını bildirdi. Bunun üzerine Birleşik Kamu-İş tek başına iş bırakma kararı aldı.

Aynı gün Birleşik Kamu-İş, Meclis’in Dikmen Kapısı’nda basın açıklaması da yapacak. 2026 Bütçesi’ni protesto edecek olan Birleşik Kamu-İş, memur ve emeklilere ocakta ek zam talep edecek. Bunun dışında halen Bütçe Yasası’nın içerisinde yer alan bazı üst düzey personel ile bazı kariyer meslek mensuplarına ek zam öngören düzenlemeye de tepki gösterecek olan Birleşik Kamu-İş, “ayrımcılığı” protesto edecek. Üst düzey bürokratlara ek zamma tepki gösteren Birleşik Kamu-İş, “Asıl sıkıntı tabanda. Memurların yüzde 80, 85’i alt grupta. İnsanlar geçinemiyor. Ayrıca emeklilere seyyanen zam verilmediği için de onlar da geçinemiyorlar. Emekliliği gelen emekli olamıyor” vurgusunu yapıyor.