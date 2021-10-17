Buna can mı dayanır?
Dolar kurundaki hareketlilik ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zamları da beraberinde getiriyor. Önceki gün benzine ve motorine yapılan 40-41 kuruşluk zammın ardından, yarından itibaren motorine 23 kuruşluk bir zammın daha yapılacağı ileri sürüldü.
Akaryakıta önceki gün gelen 40-41 kuruşluk zammın ardından 23 kuruşluk yeni bir zammın da yarından itibaren geçerli olacağı iddia edildi. Akaryakıt istasyonu işletmecisi Mehmet Ali Şanver, sektörde, akaryakıttaki fiyat artışlarının süreceğinin konuşulduğunu belirterek “Yakın zamanda iki haneli olması beklenilen fiyatlar için pano değişikliği yapılıyor” dedi.
Şanver, “Son yapılanlar ve beklenen zamlar gerçekleşir ve akaryakıtta sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de geri getirilirse pompaya yansıyan toplam artış yaklaşık yüzde 50’ye yakın olur” değerlendirmesinde bulundu.
İstasyon işletmecisi Şanver, sektörün fiyat artışlarına yönelik hazırlıklarını Cumhuriyet’e anlattı. 2019’da devreye alınan “Eşel mobil sistemi” ile artan maliyetlerin, tüketiciye yansımaması için kur ve petrol fiyat artışlarının ÖTV’den karşılandığına dikkat çeken Şanver, son dönemde gelen zamların ÖTV’deki indirimi sıfırladığını belirtti.
‘HALKIN CEBİNE YANSIR’
Artık yeni zamların ÖTV’den karşılanmasının söz konusu olmadığının altını çizen Şanver, “Bu durum en çok tüketiciyi etkileyecek. Biz yine TÜPRAŞ’tan alıp üzerine 10 kuruş koyup müşteriye satacağız. Fakat her gelen zam halkın cebine yansıyacak. Devletin, şu anda sıfıra inen ÖTV’den ne kadar süre feragat edeceğini bilmiyoruz. Gelecek haftalarda benzin ve motorine 2 ila 2.50 lira; LPG’ye ise 1 lira zam geleceği sektörde konuşuluyor. Eğer sıfırlanan ÖTV geri getirilirse pompaya yansıyan toplam artış, KDV de üzerine eklendiğinde yaklaşık yüzde 50’ye yakın olur” diye konuştu.
PANOLAR DEĞİŞECEK
Şanver, zamların akaryakıt istasyonlarındaki sayaç ve fiyat panolarına da yansıyacağını belirterek “Beklenen zamlar geldiğinde rakamlar tek haneden çift haneye geçecek. Hiçbir istasyonun yola bakan siyah panosunda 4 haneli rakam yok. Hepsi ledlerini değiştirecek, hatta bazıları sadece ledlerini değil panolarını da değiştirmek zorunda kalacak” dedi.
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