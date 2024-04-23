Bütçe borçla dönüyor

Yayınlanma: 23.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.04.2024 - 07:48

Raporda bu yılın ilk üç aylık döneminde, 2 trilyon 150 milyar lira bütçe harcaması yapıldığına, buna karşın bütçe gelirlerinin 1 trilyon 637 milyar lirada kaldığına işaret edilerek, bütçenin 513.5 milyar lira açık verdiği anımsatıldı.

“Devlet normal bütçe gelirleriyle harcamalarının ancak yüzde 76.1’ini karşılayabildi. Harcanan paranın geri kalan yüzde 23.9’luk kısmını ise borçlanarak ödedi” denen raporda “Bütçe açığı önümüzdeki aylarda yükselen enflasyona da bağlı olarak çok daha yüksek miktarlarda gerçekleşecek. Bütçe harcamalarında yaşanan artışın altında personel harcamaları, borç verme ve faiz ödemeleri yatıyor.”

Gelecek açısından asıl dikkat edilmesi gereken tehlikeli gelişmenin ise faiz dışı bütçe açığında yaşanan artış olduğuna işaret edilen raporda AKP döneminde Türkiye’nin dış borçlarının 368 milyar dolar artarak 131 milyar dolardan 500 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Raporda “Ayrıca son yıllardaki ekonomik istikrarsızlık yüzünden kredi notu düşürülen Türkiye, önceki yıllara göre çok daha yüksek faiz oranlarıyla borçlanmak zorunda kaldı” yorumu yapıldı.