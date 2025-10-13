Çalışanları ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri artırılacak!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlıyor. Taslağa göre doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Süt izninde de eşitlik sağlanacak. Memur annelere tanınan ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saatlik süt izni, işçi annelere de aynı şekilde uygulanacak.

ÜCRETSİZ İZİNLERDE FARK KAPANIYOR

Mevcut durumda memurlar 2 yıl, işçiler yalnızca 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle işçi anneler de 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkına sahip olacak.

BABALIK İZNİ VE KORUYUCU AİLELER

Babalık izinlerinde de artış planlanıyor. Özel sektörde 5 gün, kamuda 10 gün olan izin süresi 15 güne çıkarılacak ve işçi ile memur babalar arasında fark kalmayacak.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya koruyucu aile olan anne-babalara, çocuğun tesliminden itibaren 15 gün izin verilecek.

TASLAK MECLİS’E GELMEYE HAZIR

Taslak çalışma, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bazı milletvekillerinin ortak hazırlığıyla tamamlanmak üzere. Düzenleme olgunlaştığında Meclis gündemine gelecek.

Yeni düzenleme, 2025 “Aile Yılı” kapsamında aile yaşamını destekleyen sosyal politikaları güçlendirmeyi hedefliyor.