Çalışma haftası süresi kısalacak, hibrit iş modeli kalıcı olacak

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 07:00

Sodexo, İsveçli araştırma şirketi Novus ile iş insanlarına 2030 yılının çalışma modellerinden beklentilerini sordu.

İş insanları gelecekte daha kısa bir çalışma haftası bekliyor, hibrit iş modeli ve kişiselleştirilmiş çalışma şartları istiyor. Sodexo Türkiye CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Dünya hızla değişiyor. Bu süreçte küresel deneyimimizi araştırmalarla güçlendirip, iş ortaklarımıza en doğru hizmeti sunuyoruz” dedi.

İş yaşamındaki değişim rüzgarları, Covid-19 pandemisi ve teknolojinin yükselişiyle daha sert esiyor. Sodexo, İsveç’te faaliyet gösteren Novus araştırma şirketiyle geleceğin çalışma modellerini mercek altına aldı. Araştırmada çalışanlara 2030 yılına kadar kendi sektörlerinde nasıl çalışma koşulları bekledikleri de soruldu. Daha bireysel, esnek ve kişiye özgü çalışma koşullarının ön planda olduğu çalışma koşullarının beklenildiği ortaya çıktı.

HER DÖRT ÇALIŞANIN ÜÇÜ HİBRİT ÇALIŞMANIN ANA ÇALIŞMA BİÇİMİ OLACAĞINA İNANIYOR

Araştırmanın sonuçlarına göre Mart 2022’den Ekim 2022’ye kadar çalışanların tam zamanlı olarak ofiste çalışmalarına karar veren işverenlerin oranı azalırken, uzaktan çalışan oranı arttı. Genel olarak, profesyoneller geleceğin çalışma şartlarına umutla yaklaşıyor. On kişiden dördü, kendi sektörlerindeki çalışma hayatının 2030 yılına kadar iyiye doğru inanıyor. Çoğu çalışan, 2030'da ne zaman ve ne kadar çalışacağını kendilerinin belirleyeceğine inanıyor; becerilerini geliştirmek için daha büyük fırsatlara sahip olacaklarını düşünüyor. Her dört profesyonelden üçü, 2030'da hibrit iş modelinin ana çalışma biçimi olacağına inanıyor. Çalışanların yüzde 47’si 2030 yılında daha kısa bir çalışma haftası diliyor. Bu isteği daha esnek çalışma saatleri, dünyanın her yerinden çalışabilme, teknolojinin yeni meslek grupları yaratması takip ediyor.

İŞ ARKADAŞLARI İŞYERİNDEKİ REFAH SEVİYESİNİ ETKİLİYOR

Çalışanlar araştırmaya göre ideal çalışma hayatının esneklik, özgürlük ve takım bileşenlerinden oluştuğunu ve iş arkadaşlarının ve liderlerinin tutumunun iş yerlerindeki refah seviyesini arttırdığını belirtiyor. Diğer taraftan başka bir anket sorusu ile çalışanların ofise gitmelerinin en büyük avantajlarından birinin iş arkadaşları ile sosyalleşmek ve yeni başlayan arkadaşları ile tanışmak olduğu belirtiliyor. Bu sebeple, tüm çalışanlar hibrit çalışıyor olsa dahi, ofislerin sosyalleşme alanlarının yeni çalışma koşullarına göre tasarlanması; sosyalleşebilecekleri, çalışanların samimi bir şekilde kaynaşabileceği ve motivasyonlarını artırabileceği alanların yaratılması çok önemli.