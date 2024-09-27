Çalıştığı inşaattan düşen 14 yaşındaki Fırat ağır yaralandı
Mardin'de çalıştığı inşaattaki merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki Fırat Ö. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de çalıştığı inşaattaki merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki Fırat Ö. ağır yaralandı.
Küçük çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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