Çalıştığı inşaattan düşen 14 yaşındaki Fırat ağır yaralandı

Mardin'de çalıştığı inşaattaki merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki Fırat Ö. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çalıştığı inşaattan düşen 14 yaşındaki Fırat ağır yaralandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:59

Mardin'de çalıştığı inşaattaki merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki Fırat Ö. ağır yaralandı.

Küçük çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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