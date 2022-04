Çarşı-pazar fiyatlarındaki artış, emekli ve çalışanın maaşını eritti

05 Nisan 2022 Salı, 04:00

İktidarın hedeflenen enflasyona göre ücret zammı politikası iflas etti. Daha üçüncü aydaki enflasyon, emekçilerin maaşlarını sildi, süpürdü. Emekçi, asgari ücretin güncellenmesini, memur toplusözleşmesinin yenilenmesini, enflasyon farkının da temmuz ayı beklenmeden hemen verilmesini istiyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi bu yılın başında yüzde 5 toplusözleşme, yüzde 2.5 de ek zam olmak üzere toplam yüzde 7.5 oranında zam aldı. Üç aylık enflasyon yüzde 22.81 oldu. Memur ve memur emeklisi için şu anda yüzde 15.31 oranında enflasyon farkı oluşmuş durumda. Alta aylık enflasyonun, yüzde 7.5’lik zammı aşan bölümü temmuzda fark olarak verilecek.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları geçen altı aylık enflasyona göre belirleniyor. Ocakta yüzde 25.47 zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ücretlerindeki artışlar da üç aylık yüzde 22.81, yıllık yüzde 61.14’lük TÜFE artışı karşısında eridi. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira.

Sendikalar asgari ücretin yeni yıl beklenmeden artırılmasını isteyerek şunları söylüyor:

MAAŞLAR 1044 TL ERİDİ

- TÜRKİYE KAMU-SEN BAŞKANI ÖNDER KAHVECİ: Geçen her an kamu çalışanlarının aleyhine işlemekte, maaşlar enflasyon karşısında hızla erimektedir. Ocak-mart arasında maaşlar resmi olarak yüzde 15.3 yani 1044 TL erimiştir. Altı ay beklenmeden her ay ortaya çıkan enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasını, üzerine refah payı eklenerek kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği sözünün tutulmasını istiyoruz.

- KESK EŞ GENEL BAŞKANI MEHMET BOZGEYİK: Son 20 yılda emekçiler açısından ücretlerde böyle bir kayıp yaşanmadı. Temmuz ayı beklenmeden emekçilerin kayıpları giderilmeli, toplu iş sözleşmesi yenilenmelidir. Asgari ücret güncellenmelidir.

- BİRLEŞİK KAMU-İŞ BAŞKANI MEHMET BALIK: Enflasyon yoksulluktur. Kamu çalışanları, toplusözleşmeye göre yılın ilk üç ayının sonunda devletten yüzde 15.3 enflasyon farkı alacaklı haline gelmiştir. Emeklilerin, daha ilk üç ayda yüzde 22.8 oranında alacağı doğmuştur. Asgari ücretin bugünkü alım gücü Mart 2021’deki alım gücünün yüzde 10 altındadır.

- DİSK BAŞKANI ARZU ÇERKEZOĞLU: Asgari ücrete yapılan zam şubatta eridi. Bu yıl 1 Mayıs’ta en temel talebimiz bu olacak. Asgari ücret tespit komisyonu acilen toplanmalıdır. Burada yasal bir engel yok. Bütün ücretlere acilen enflasyon oranında zam yapılmalı. En düşük emekli aylığı da asgari ücrete sabitlenmelidir.

- TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI AZİZ KOÇAL: Tüketicinin mutfakta hissettiği enflasyon Yurt İçi Üretici Enflasyonu’dur. Madem enflasyonla mücadele ediliyor, kamu önce kendi yaptığı yol, vergi, elektrik, doğalgaz gibi zamları geri çekmeli. Eğer acilen müdahale edilmezse açlık sınırı yıl sonunda asgari ücreti dörde katlayacak. Üretici fiyatları önümüzdeki ay tüketicinin mutfağına yansıyacak.

FARK VERİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise “Sözleşme mekanizmalarımız devam ediyor. Orada bizi koruyan, çalışanları koruyan aktüel gelişmeler karşısında direnç gösteren madde var. Enflasyon farkının verilmesi. Temmuz enflasyonunda da çalışanlarımıza yapılan yeni düzenleme ile yeniden ele alacağız” dedi.

3600 EK GÖSTERGE MAYISTA MECLİS’TE

Bilgin, dün 3600 ek gösterge konusunda ise “Ümidimiz mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis’e intikal ettirilecek. Bunun yanında, kamuda sözleşmeli personelin durumunu isteğe bağlı olarak düzenlemek, bunu da belli kamu haklarına kavuşturarak çözmek istiyoruz. Bu konudaki çalışmamızı da tamamlamak üzereyiz” dedi.