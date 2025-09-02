CHP İstanbul İl Kongresi iptal oldu: Türkiye'nin risk primi sert yükseldi!

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi sonrası piyasalar sert dalgalandı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi hızlı değer kaybı yaşadı, bankacılık endeksinde kayıplar derinleşti.

PİYASALARDA SERT DALGALANMA

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi kararının ardından piyasalar hareketlendi. İstanbul’da 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

YENİ İL YÖNETİMİ BELİRLENDİ

CHP İstanbul yönetimi görevden alınırken, İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atandı.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Güne 11 bin 304 puanla başlayan BIST 100 endeksi, yüzde 5,37 değer kaybederek 10 bin 747 puana geriledi. Bankacılık endeksinde de kayıplar derinleşti ve değer kaybı yüzde 8’i aştı. Böylelikle, 31 Temmuz’dan bu yana elde edilen kazanımlar geri verilmiş oldu. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 7’yi geçti.

KREDİ RİSK PRİMİ ARTIŞI

Siyasi gelişmelerin ardından Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 8 baz puan artışla 272,6 seviyesine yükseldi.