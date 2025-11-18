CHP’li Karasu, Kırıkkale-Samsun demiryolu hattına yönelik iddiaları TBMM gündemine taşıdı: Maliyet niye katlandı?

Karasu önergesinde, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile ilgili iddialara dikkat çekti. Projenin 25 Temmuz 2022 tarihinde Bakanlığın Altyapı Genel Müdürlüğü’ne devredildiğine işaret edilen önergede, sonrasında da 23 milyar dış kredili ödenek talep edilerek yatırım programına alındığı kaydedildi. Projenin 22 Ekim 2024 tarihinde de güncel 46.4 milyar TL proje tutarıyla TCDD yatırım programlarına dahil edildiği belirtildi. Önergede daha sonra Delice- Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’nin yaklaşık maliyetinin çeşitli gerekçelerle keşif miktarları keyfi bir şekilde artırılarak yükseltildiği savunuldu. TCDD’nin 46.4 milyar TL olan proje tutarının öz kaynak olarak 85.8 milyar liraya yükseltilmesini talep ettiğine işaret edilen önergede, “Proje, 2022-2024 yıllarında TCDD ve Altyapı Genel Müdürlüğü arasında gidip gelirken, yaklaşık maliyeti önce 23 milyar TL, daha sonra 46.4 milyar TL ve son olarak 85.8 milyar TL olmak üzere tam 3 kez güncellenmiş ve 7.1 milyar TL olan yaklaşık maliyet 85.1 milyar TL’ye çıkarılmıştır” denildi.

BAKANA SORULAR

Önergede, şu sorulara yanıt istendi:

“TCDD Genel Müdürlüğü’nün, açık ihale yöntemi yerine pazarlık usulü ihaleyi tercih etmesinin gerekçeleri nelerdir ? Yaklaşık maliyetin hayatın normal akışına, akla, mantığa aykırı, izaha muhtaç bir şekilde artırılarak 85.1 milyar TL’ye çıkarılması ile işin sözleşme bedelinin yükseltilmesi sağlanmıştır. Bu işlemlerde sorumluluğu olan kamu görevlilerine herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır ? Burada çok ciddi, fahiş bir kamu zararı olduğu ortadadır. Bu zararın telafisi için yüklenici ve kamu görevlilerine herhangi bir cezai işlem yapılacak mıdır ? Projenin iş süresinin 5 yıl (1800 gün) gibi uluslararası ortalamaların çok üzerinde belirlenmiş olmasının gerekçesi nedir ? Bu uzun süre, maliyeti şişiren ve kamu zararına yol açan bir unsur değil midir ? Delice- Çorum hızlı tren hattı yapım işinde; revize projeye göre 32 m. uzunluğunda yapılması gereken ve hakedişte 32 m. olarak ödenen fore kazık imalatlarının, sahada 20 m. olarak yapıldığı iddia edilmektedir. Bu konu ile ilgili tutulan tutanağın baskı yapılarak imha ettirildiği iddiası da bulunmaktadır. Bu iddialar doğru mudur ? Danışmanlık ve müşavirlik işinde mali teklifler 24.06.2025 tarihinde açıldığı halde, neden hâlâ müşavir firma ile sözleşme yapılmamıştır ?”

CHP’li Karasu, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada da, geçen yıl bu hattın ihalesinde neler döndüğünü bir bir anlattığını, ihaleyi hangi şirkete vereceklerini kuruşu kuruşuna söylediğini belirtti. Karasu, “Doğru çıktı. Sonra ihaleyi apar topar iptal ettiler. Daha doğrusu; firmalara 3 gün süre daha verilerek ortak girişimi değiştirmelerini sağladılar” dedi.

25 MİLYAR NERE, 85 MİLYAR NERE!

Bugün için 25 milyar lira olması gereken yaklaşık maliyetin 85 milyar liraya çıktığına işaret eden Karasu, şöyle devam etti:

“25 milyar nerede, 85 milyar lira nerede. Bakın burada çok ciddi bir peşkeş, çok ciddi bir kamu zararı var. İşçiye, emekliye memura yüzde 20 zammı vermeyen iktidar, yandaşlarına yüzde 300 zamlı iş veriyor. İş süresi, uluslararası ortalamalara göre 2-2.5 yıl olması gerekirken 5 yıl (1800 gün) gibi uluslararası ortalamanın çok üzerinde belirlenmiştir. Bu durum, hem işin maliyetini, dolayısıyla şirketin kasasını şişiren hem de projenin bitişini keyfi olarak uzatan, kamu zararına yol açacak bir diğer kabul edilemez durumdur. Ayrıca, bu hattın imalatında da sorun olduğu bilgisi de bize geliyor. Bize gelen bilgilere göre, şantiye alanında yapılmış fore kazık uygulamalarında 32 metre yerine, 20 metrelik kazık yapılıyor, buna rağmen yüklenici şirkete 32 metre üzerinden hak edişleri ödeniyor. Bu ne demektir biliyor musunuz ? Sadece milyonlarca lira tutarında yapılan fazla ödeme değil. Kabul edilemez düzeyde çok ciddi bir güvenlik riskidir bu. Daha da kötüsü, bu usulsüzlüğü raporlayan mühendislerin tutanaklarının imha edildiğine yönelik bilgiler vardır. Eğer öyle ise, bu, işin üzerini örtme çabasının kanıtıdır. Buradan Ulaştırma Bakanı’na, ilgililere çağrıda bulunuyorum: Vatandaşımızın canı bu kadar ucuz mu ? Daha iki hafta önce Gebze’de metro güzergahında insanlar göz göre göre öldü. Buradan Ulaştırma Bakanı’na çağrı yapıyorum: Bu projede imalatlar usulüne uygun olarak yapılıyor mu ? Gelin hep birlikte bağımsız denetçilerden, üniversite hocalarından, ilgili odaların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuralım. Sahada incelemeler yapalım. Sonuçlarını da kamuoyuna şeffaf olarak açıklayalım.”