CHP’li Taşcıer’den Sayıştay raporu eleştirisi: 'Kurdukları algı çökecek'

CHP Emek Büroları Genel Koordinatörü Gamze Taşcıer, Sayıştay’ın 2024 yılı SGK Denetim Raporunu değerlendirdi. Taşcıer, raporun çürümeyi ve keyfiliği gözler önüne serdiğini belirtti.

SAYIŞTAY RAPORLARI DEMOKRASİNİN TEMELİ

CHP Emek Büroları Genel Koordinatörü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Gar Katliamı’nın 10. yılı nedeniyle hayatını kaybedenleri andıktan sonra, Sayıştay’ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2024 Denetim Raporu’nu değerlendirdi.

Taşcıer, “Sayıştay raporları, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını, kime hangi yollarla aktarıldığını ortaya koyması bakımından demokrasinin ‘hesap verilebilirlik’ ilkesini hayata geçirir. Ancak 2024 raporu çürümeyi, sorumsuzluğu ve keyfiliği açık biçimde gözler önüne seriyor” dedi.

SGK’NIN MALİ TABLOLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Taşcıer, SGK’nin alacak yönetimindeki aksaklıklara dikkat çekti. 2019-2024 yılları arasında icraya intikal eden dosya sayısının 5,5 milyonu geçtiğini, toplam alacağın 318 milyar TL’ye ulaştığını ancak yalnızca 108 milyar TL’nin tahsil edilebildiğini söyledi.

“Kurumun muhasebe sistemi yetersiz, teminat kayıtları eksik, bozulan taksitlerin takibi yapılamıyor. Bir bakkal bile veresiye defteri tutarken SGK bunu yapamıyor” diyen Taşcıer, icra memuru sayısının 2014’te 1.280 iken 2023’te 1.146’ya düştüğünü ve her bir memurun önünde 5 binin üzerinde dosya olduğunu aktardı.

2024 raporunda ayrıca, 169 milyar 689 milyon TL’lik alacağın icraya aktarılmasına rağmen, tahsil edilen 53 milyar 828 milyon TL’nin muhasebe kayıtlarına yansımadığı tespit edildi. Taşcıer, “Devletin alacağı var ama kayıt yok. Tahsil edilen para var ama sistemde görünmüyor” dedi.

SGK’NIN GAYRİMENKUL STOKU VE SORUNLU YÖNETİM

Taşcıer, SGK’nin Türkiye’nin en büyük gayrimenkul holdingine dönüşmek üzere olduğunu vurguladı. 2019-2024 arasında haczedilen gayrimenkul sayısı 429 bini geçerken, satışı gerçekleştirilen taşınmaz sayısı sadece 1.065. Taşınmazlardan elde edilebilecek gelirlerin emekli ve dar gelirlilere aktarılmadığını belirten Taşcıer, “Bu ülkenin alın teriyle biriktirilmiş varlıkları çürümeye terk ediliyor” dedi.

BELEDİYE BORÇLARINDA PARTİZAN TUTUM

Taşcıer, iktidarın CHP’li belediyeleri hedef alarak prim borçlarını öne çıkardığını ifade etti. “Sayıştay raporunda belediye borçlarına dair tek bir satır yok. CHP’li belediyelere aralıksız operasyon yapılırken, AKP’li belediyelerin borçları sessiz sedasız mahsuplaştırıldı” dedi.

SGK’nin 2024 yılında 1.977 taşınmazı prim borçlarına karşılık aldığını, bunlardan 1.799’unun satış amacıyla olduğunu ancak taşınmazların kaçı satılabilir, kaçı cami veya eğitim amaçlı bilinmediğini belirten Taşcıer, “Gerçekleri söylediklerinde kurdukları algı çökecek” dedi.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İNSANİ DAYANIŞMA MODELİ

Taşcıer, SGK’nin kâr elde etmek için değil, toplumsal refahı korumak için çalışması gerektiğini vurguladı. “SGK’nin 108 milyarlık fazlalığı işçilerin, emeklilerin yaşamını kolaylaştırmıyor. Sosyal yardımlar artmıyor, prim yükü azalıyor, kayıtdışılık düşmüyor” dedi.

Taşcıer, taşınmazlar, borçlar ve belediye prim alacakları konusunda halkın bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, rapor bükücülerin her zaman peşinde olacaklarını söyledi.