CHP'li vekilden 'çökmüş bir ekonomi' sözleri: Türkiye yüksek faiz yüksek enflasyon sarmalında!

Türk ekonomisinde yüksek faizlerle birlikte görünüm her geçen gün daha da karanlık bir hal alıyor.

Politika faizi 2002 Kasım'da AKP iktidara geldiğinde yüzde 46 olarak uygulanırken 21 Mart 2024'te bu oranın üzerine çıkılıp yüzde 50 seviyesi görülmüştü. Ardından geçen 19 ayda politika faizi ancak yüzde 40.5'e indirilebilirken Türkiye hâlâ dünyanın en fazla faiz ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.

DÜNYADA UYGULANAN FAİZ ORANLARI

Türkiye'de politika faizi yüzde 40.5 olarak uygulanmaya devam ederken Euro Bölgesi'nde bu oran yüzde 2.15, Japonya'da yüzde 0.5, ABD'de yüzde 4.25, Hindistan'da yüzde 5.5 ve Güney Afrika'da yüzde 7 seviyesinde; savaştaki Rusya'da yüzde 17, Ukrayna'da ise yüzde 15.5.

YÜKSEK FAİZİN EKONOMİYE ETKİSİ

Yüksek faiz nedeniyle kredi maliyetleri artarken özel sektörde yatırımlar azalıyor, tüketici kredileri ve bireysel borçlanma pahalı hale geldiği için iç talep de düşüyor.

Ancak yüksek faizle talep tutulurken aksi durumda da oluşacak yüksek talebin etkisi ile bu kez düşürülmek istenen enflasyonun daha da yükselmesi mümkün hale geliyor.

ENFLASYON ARTTI!

Tüm bunların yanında Türkiye'de uygulanan yüksek faiz oranlarına rağmen Türkiye İstatistik Kurumu yalnızca 4 gün önce Ağustos 2025'te yüzde 32.95 olan enflasyonun Eylül 2025'te arttığını ve yüzde 33.29'a ulaştığını açıkladı.

FAİZ ENFLASYON SARMALI

Türk ekonomisinin girdiği bu yüksek faiz ve enflasyon sarmalında geldiği yeri CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek sosyal medya hesabından ''çökmüş bir ekonomi'' başlığıyla yaptığı paylaşımında tekrar gösterdi.

''Şahlanan ekonomi... Yersen'' ifadelerini kullanan Zeybek batık kredilerin 489,4 milyar liraya ulaştığını paylaşırken yüksek faizlere dikkat çekti, 8 ayda 774 milyar lira faiz ödendiğini söyledi.

Zeybek ayrıca icra dairelerine gelen dosya sayılarına dikkat çekerek ''1 Ocak–3 Ekim arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 7 milyon 651 bine ulaştı. Her gün on binlerce yeni dosya ekleniyor'' sözlerini kullandı.

Gökan Zeybek'in paylaşımı şöyle:

''ÇÖKMÜŞ BİR EKONOMİ…

Krediler Patladı, Faiz Yükü Arttı, İcra Daireleri Doldu

Batık Kredilerde Alarm: 489,4 Milyar Liraya Ulaştı.

19–26 Eylül haftasında batık krediler 4,5 milyar lira artarak 489,4 milyar liraya çıktı. Finans sisteminde risk büyüyor.

Faiz Yükü Ezici: 8 Ayda 773,3 Milyar Lira Faiz Ödendi.

Ocak–Ağustos döneminde vatandaşlar, kredi borçları için 454,5 milyar, kredi kartı borçları için 318,8 milyar lira faiz ödedi.

İcra Daireleri Doldu Taştı: 7,7 Milyon Yeni Dosya Açıldı.

1 Ocak–3 Ekim arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 7 milyon 651 bine ulaştı. Her gün on binlerce yeni dosya ekleniyor.

ŞAHLANAN EKONOMİ… YERSEN''