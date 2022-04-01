CHP'li Akın'dan 'doğalgaz zammı' açıklaması: İktidarın asıl kendisi fırsatçılık yapmaktadır

01 Nisan 2022 Cuma, 10:35

BOTAŞ'ın 1 Nisan itibarıyla elektrik üretim santrallerinin doğalgaz tarifesine yüzde 44,30, sanayi tarifesine yüzde 50 ve konut tarifesine ise yüzde 35 oranında zam yapılması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan bir tepki açıklaması geldi.

Yazılı açıklamasında, 1 Ocak'ta konut tarifesine yapılan yüzde 25 oranındaki zammın ardından bu yıl ikinci kez yapılan zamla konut tarifesindeki zam oranının yüzde 68,75'e yükseldiğine dikkat çekerek, "Temel bir hak olan ısınma hakkı yapılan bu zamlarla tamamen lükse dönüşmüştür" değerlendirmesini yaptı.

HİÇBİR AVRUPA ÜLKESİNDE YOK

İktidarın yaşanan uluslararası kriz ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı gerekçe göstererek doğalgaza art arda yüksek oranda zam yaptığını ifade eden Akın, Avrupa'da uluslararası piyasada fiyatların artmasına karşın hiçbir ülkenin vatandaşına bu oranda zam yapmadığını belirtti.

Akın, bugüne kadar konutlara yapılan zam en fazla yüzde 25 oranında sınırlı tutulurken, 1 Nisan itibarıyla yapılan yüzde 35 oranındaki zammın son dönemde konut tarifesine yapılan en büyük zammı oluşturduğunu dile getirdi.

"ASIL FIRSATÇI İKTİDAR"

Akın, şunları kaydetti:

"İktidarın yaptığı zamlar ramazan boyunca sofraların tadını kaçıracaktır. Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi henüz raflara yansımamışken doğal gaz tarifelerine yapılan fahiş zam iktidarın çelişkisini de ortaya koymaktadır. Zincir marketleri fırsatçılıkla suçlayan iktidar, uluslararası piyasalardaki artışı gerekçe göstererek asıl fırsatçılığı kendisi yapmaktadır. Vatandaşlarımız zaten ete, süte, şekere gelen zamlar nedeniyle ramazanda tenceresini nasıl dolduracağını bilemezken doğal gaza gelen yüzde 35 oranındaki zammın ardından tenceresini nasıl kaynatacağını kara kara düşünecektir."