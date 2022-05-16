Çin ekonomisi nisanda keskin yavaşladı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:39

Shanghai dahil olmak üzere birçok kentinde mart ve nisan aylarında tam kapsamlı ya da kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanmış, tüketici ve işçilerin evlere kapanmasıyla tedarik zincirinde birçok aksamaya yol açmıştı.

Shanghai Belediye Başkan Yardımcısı Zong Ming, Shanghai'ın yeniden açılmasının kademeli olarak gerçekleştirileceğini ve kademeli açılmadan önce vakaların yeniden artmasını önlemek için seyahat kısıtlamalarının 21 Mayıs'a kadar devrede kalacağını söyledi.

Ming "1 Haziran'dan Haziran ortasına ve sonuna kadar, vakaların yeniden artma riski kontrol altına alındığı sürece, salgın önleme ve kontrolünü tam olarak uygulayacağız, normale döneceğiz, normal üretimi ve yaşamı tamamen eski haline getireceğiz" dedi.

EKONOMİ İKİNCİ ÇEYREKTE DARALABİLECEK

Çin'in pek çok büyük kentinde uygulanan kapsamlı tecrit önlemleri tüketim, sanayi üretimi ve istihdam üzerinde baskı oluştururken ülke ekonomisi nisanda keskin şekilde yavaşladı ve ekonominin ikinci çeyrekte daralabileceği yönünde endişeleri artırdı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'de perakende satışları, Nisan'da geçen yıla göre yüzde 11.1 gerileyerek 2020'den bu yana en büyük daralmayı gerçekleştirdi. Perakende satışları Mart'ta yüzde 3.5 gerilemişti. Nisan ayı için beklentiler ise satışların yüzde 6.1 gerileyeceği yönündeydi.

Tecrit önlemleriyle birlikte restoranların satışları yüzde 22.7 düşerken otomobil satışları yüzde 47.6 geriledi.

Sanayi üretimi ise tecrit önlemlerinin tedarik zincirini aksatmasıyla birlikte Nisan'da ekonomistlerin yüzde 0.4 olan büyüme tahminlerinin aksine yüzde 2.9 daraldı. Sanayi üretimi Şubat 2020'den bu yana en keskin daralmayı kaydetti.

Perakende satışlar ve sanayi üretimindeki daralma Çin'in siyasi liderleri için hayati önem taşıyan istihdamın da düşmesine yol açtı. Ülke genelinde işsizlik yüzde 5.8'den Nisan ayında yüzde 6.1'e yükseldi. Böylece yüzde 6.2 seviyesine yükseldiği Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

İŞSİZLİK NİSANDA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Çin hükümeti işsizliği bu yıl yüzde 5.5'in altına indirmeyi hedefliyor. Ülkenin 31 büyük kentindeki işsizlik ise nisanda yüzde 6.7'ye yükselerek kayıtların başladığı 2018 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ekonomistler Ocak-Mart'ı kapsayan ilk çeyrekte yüzde 4.8 büyüyen Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte sert salgın tedbirleri ve gayrimenkul piyasasındaki uzun süredir devam eden daralmanın etkisiyle ikinci çeyrekte daralma kaydedebileceğine dikkat çektiler.

Analistler, ekonominin Mayıs ayında bir miktar toparlandığını ve hükümetin ve merkez bankasının ekonomiye daha fazla destek vermesinin beklendiğini söylüyor.

Ancak, Çin'in ne pahasına olursa olsun "koronavirüs vaka sayısının sıfırlanması politikası" nedeniyle toparlanmanın gücü belirsiz.