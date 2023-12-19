Covid-19 süreci ve toplumsal bilinç artışı, sağlık sigortasını öne çıkardı: Güçlü büyüme sürüyor

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

Son yıllarda, küresel CovId-19 salgınıyla da önemli bir büyüme temposu yakalayan sağlık sigortası branşı, bu gelişme düzeyini özellikle prim üretimi açısından devam ettiriyor.

Prim üretimindeki bu artışta yüksek enflasyonun dikkat çekici etkileri olsa da, özellikle toplumun sağlık bilincinin yükselmesi ve bu hizmetin maliyetlerindeki artışlar bu branşın temelde tamamlayıcı sağlık sigortası kaynaklı olarak gelişimini sürdürmesi ve orta vadede sigorta sektör içindeki yerini büyütmesi bekleniyor.

Pazar payı yüzde 15.6: Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı son verilere göre yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla sağlık sigortası prim üretimi yüzde 149.2 artarak 50 milyar 715 milyon liraya ulaştı. Bu branşın pazardaki payı da yüzde 13.9’dan yüzde 15.6’ya yükseldi. Geçen yılın tümünde prim üretimi 28 milyar 679 milyon lira, pazar payı da yüzde 14’tü. Bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortasında, ilk 10 ayda prim üretimi yüzde 179.9 artışla 14 milyar 146 milyon lira, pazar payı yüzde yüzde 3.5’tan yüzde 4.3’e ulaştı. 2022 yılının tümünde ise prim üretimi 7 milyar 809 milyon lira ve pazar payı yüzde 3.8’di. Ayrıca ilk 10 ayda seyahat sağlık sigortasında yüzde 81.7 artışla 1 milyar 914 milyon liralık prim üretildi.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı son verilere göre yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla sağlık sigortası prim üretimi yüzde 149.2 artarak 50 milyar 715 milyon liraya ulaştı. Bu branşın pazardaki payı da yüzde 13.9’dan yüzde 15.6’ya yükseldi. Geçen yılın tümünde prim üretimi 28 milyar 679 milyon lira, pazar payı da yüzde 14’tü. Bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortasında, ilk 10 ayda prim üretimi yüzde 179.9 artışla 14 milyar 146 milyon lira, pazar payı yüzde yüzde 3.5’tan yüzde 4.3’e ulaştı. 2022 yılının tümünde ise prim üretimi 7 milyar 809 milyon lira ve pazar payı yüzde 3.8’di. Ayrıca ilk 10 ayda seyahat sağlık sigortasında yüzde 81.7 artışla 1 milyar 914 milyon liralık prim üretildi. 7.2 milyon teminat: Yılın ilk 10 ayında sağlık branşında ulaşılan teminat adedi 6 milyon 241 bin 565 oldu. Buna göre sigortalı adedi de 7 milyon 763 bin 691. Bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortasına bakıldığında teminat adedi 3 milyon 22 bin 833, sigotalı adedi ise 3 milyon 964 bin 729 olarak hesapladı. Tamamlayıcı sağlığın ise teminat adedi açısından 2 milyon 687 bin, sigortalı adedi açısından 3 milyon 661 bini “yatarak ve ayakta tedavi” türü poliçeye sahip durumda. Öte yandan yine ilk 10 ayda seyahat sağlıkta 3 milyon 562 bin teminat, 2 milyon 417 bin sigortalı sayısına ulaşıldı.

Yılın ilk 10 ayında sağlık branşında ulaşılan teminat adedi 6 milyon 241 bin 565 oldu. Buna göre sigortalı adedi de 7 milyon 763 bin 691. Bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortasına bakıldığında teminat adedi 3 milyon 22 bin 833, sigotalı adedi ise 3 milyon 964 bin 729 olarak hesapladı. Tamamlayıcı sağlığın ise teminat adedi açısından 2 milyon 687 bin, sigortalı adedi açısından 3 milyon 661 bini “yatarak ve ayakta tedavi” türü poliçeye sahip durumda. Öte yandan yine ilk 10 ayda seyahat sağlıkta 3 milyon 562 bin teminat, 2 milyon 417 bin sigortalı sayısına ulaşıldı. Acenteler ilk sırada: Prim üretimi açısından sağlık branşı acente ve brokerlerin öne çıktığı bir alan. Ocak-Ekim 2023 dönemi verilerine göre sağlık branşındaki primlerin yüzde 54.2’sini acenteler, yüzde 29.8’i brokerler tarafından yazıldı. Bu kapsamda “banka” payı yüzde 7.2, “merkez” payı yüzde 8.5 oldu. Tamamlayıcı sağlık sigortasında acentelerin payı yüzde 60.6’ya çıkarken brokerlerin payı yüzde 20.1’e iniyor. Ayrıca banka payı yüzde 10.9 merkez payı yüzde 8.2 oldu. Seyahat sağlıkta ise acente payı yüzde 91.3’e kadar yükseliyor. Broker payı yüzde 3.5, banka payı yüzde 3.2 ve merkez payı yüzde 1.8.

Prim üretimi açısından sağlık branşı acente ve brokerlerin öne çıktığı bir alan. Ocak-Ekim 2023 dönemi verilerine göre sağlık branşındaki primlerin yüzde 54.2’sini acenteler, yüzde 29.8’i brokerler tarafından yazıldı. Bu kapsamda “banka” payı yüzde 7.2, “merkez” payı yüzde 8.5 oldu. Tamamlayıcı sağlık sigortasında acentelerin payı yüzde 60.6’ya çıkarken brokerlerin payı yüzde 20.1’e iniyor. Ayrıca banka payı yüzde 10.9 merkez payı yüzde 8.2 oldu. Seyahat sağlıkta ise acente payı yüzde 91.3’e kadar yükseliyor. Broker payı yüzde 3.5, banka payı yüzde 3.2 ve merkez payı yüzde 1.8. 22 milyar TL hasar: Teknik verilerle hastalık-sağlık sigortası branşına bakıldığında, hem teknik kâr hem hasar ödemeleri açısından önemli artışlar olduğu görülüyor. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hastalık-sağlıkta ödenen brüt hasar tutarı yüzde 116.4 artışla 22 milyar 197 milyon liraya ulaştı. Teknik kâr ise yüzde 479.1 artışla 7 milyar 382 milyon liraya çıktı. Bu gelişme sonucu bu branşta teknik kâr/zarar oranı da iyileşerek yüzde 10.4’ten yüzde 23.9’a yükseldi.

Teknik verilerle hastalık-sağlık sigortası branşına bakıldığında, hem teknik kâr hem hasar ödemeleri açısından önemli artışlar olduğu görülüyor. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hastalık-sağlıkta ödenen brüt hasar tutarı yüzde 116.4 artışla 22 milyar 197 milyon liraya ulaştı. Teknik kâr ise yüzde 479.1 artışla 7 milyar 382 milyon liraya çıktı. Bu gelişme sonucu bu branşta teknik kâr/zarar oranı da iyileşerek yüzde 10.4’ten yüzde 23.9’a yükseldi. Sağlık TÜFE hızlı: TÜİK’in Kasım 2023 ile ilgili açıkladığı tüketici enflasyonunun (TÜFE) detayları, aylık fiyat artışları açısından sağlık sigortasını öne çıkardı. “Sigorta TÜFE”, önceki aya (aylık) kıyasla yüzde yüzde 1.14, Kasım 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 33.86 arttı. Bu karşın “Sağlık TÜFE”de artışlar aylıkta yüzde yüzde 6.52, yıllıkta yüzde 67.22 oldu.

GELECEK 10 YILDA HIZLI GELİŞME BEKLENİYOR

Aksigorta, geçen ekim ayında Türkiye genelinde başlattığı acente buluşmalarını tamamladı. 10 bölgede 2 bini aşkın acenteyle buluşuldu.

Faaliyetleriyle ilgili açıklama yapan Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Osman Akkoca, önümüzdeki dönemde iklim değişikliğine bağlı risklerin artış göstereceğine ve Türkiye’de yaşanan demografik yapı değişiminin sektör üzerindeki etkisine dikkat çekti. Gelecek 10 yılda en yüksek büyümeyi sağlık alanında beklediklerini ifade eden Akkoca, ayrıca deprem riskinin yüksek olduğu Türkiye’de toplum ve iş dünyasının deprem bilincinin ve sigortalanma oranlarının artırılması konusunda acenteler dahil sektörün tüm temsilcilerine büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

16-25 YAŞ İÇİN ÖZEL POLİÇE HAZIRLADILAR

Türkiye Sigorta’nın, “genç tamamlayıcı sağlık sigortası” ile 16-25 yaş arası gençlerin hem olası sağlık problemlerine uygun fiyatlarla güvence hem geniş kapsamlı ek hizmetler sunduğu açıklandı.

İki ayrı seçenekle sunulan sigorta paketleriyle gençler, örneğin yılda bir kez anlaşmalı özel kurumlarda online psikolojik danışmanlık, yurtdışı eğitim danışmanlığı, bir aylık spor salonu üyeliği, hukuksal danışmanlık, izotomi danışmanlığı ve benzeri birçok hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

UZUN SÜRELİ BAKIM SİGORTASI YOLA ÇIKTI

Türkiye’nin 2024-2028 dönemini kapsayan ve kısa süre önce yayımlanan 12. Kalkınma Planı, sigorta sektörü açısından da önemli hedefler içeriyor. Bu kapsamda dile getirilen şu adım dikkat çekti: “Sigortacılık sektörünün gelişimi desteklenecek, ileri yaşlarda bakım hizmetlerinin karşılanmasına yönelik ‘Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası’ ihdas edilecektir.”

HER BÜTÇEYE UYGUN GÜVENCE PEŞİNDELER

Anadolu Sigorta’nın, anlaşmalı hastanelerinden Memorial Sağlık Grubu ile network ağlarını genişlettiği açıklandı. Yeni anlaşmalarla bu grubun tüm şubeleri yeniden “ÖSS Eko Networkü”ne dahil edilirken İstanbul, Ankara ve Antalya şubeleri ise ayrıca “Avantajlı Network” kapsamına alındı.

Değişen beklentilere yanıt vermeyi hedeflediklerini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap, “Yeni işbirliklerimiz sayesinde güçlü büyümemizi sürdürüyoruz. Bu yıl 200’den fazla kurumu hizmet ağımıza kattık. Gelecekte de Türkiye’nin önde gelen sağlık grupları ile el ele vererek her bütçeye ve ihtiyaca uygun sağlık güvencesi sağlamak için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

KİŞİSELLEŞMİŞ ÜRÜN YAYGIN HALE GELİYOR

Bupa Acıbadem Sigorta’nın, tamamlayıcı sağlık sigortasında farklı network ve ayakta tedavi limit seçenekleri sunarak müşterilerinin kendi bütçe ve ihtiyaçlarına göre poliçe tasarlamalarına olanak sunduğu açıkladı.

Sağlık sigortacılığında uzman bir şirket olduklarını belirten Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, bu gelişmeyle ilgili şu noktalara dikkat çekti: “Hem dünya genelinde hem ülkemizde sağlık hizmetleri kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerle daha yaygın bir hale geliyor. Toplumumuzdaki sağlık güvencesinin önemi konusundaki farkındalığın artmasıyla hem bireyler hem kurumlar sağlık hizmetlerini bütçelerine göre planlayarak sağlıklı bir yaşam sürdürmeye çalışıyorlar.”

AKIL SAĞLIĞINA DA DİKKAT!

Son yıllarda sağlık sigortası poliçelerinde danışmanlık hizmetlerine daha çok yer verilirken HiDoctor ve Deloitte’un “Akıl Sağlığını Destekleyici Kurumsal Uygulamalar, Türkiye’de Farkındalık Seviyesi ve İhtiyaçları” başlık araştırması bu konunun önemini çarpıcı şekilde ortaya koydu. Çünkü akıl sağlığı, sosyal yaşamı olduğu kadar iş hayatını da derinden etkiliyor. Örneğin anksiyete ve depresyon gibi en yaygın akıl sağlığı sorunları nedeniyle her yıl 12 milyar işgünü kaybediliyor. Bunun ekonomik karşılığı ise yıllık 1 trilyon doları buluyor.

Türkiye ile ilgili araştırmanın sonuçları ise bu konuda farkındalığın yeterli olmadığını gösteriyor. Ankete göre gıda sanayi yüzde 12 ile çalışan akıl sağlığına en az yatırım yapan sektör olurken bunu yüzde 15 ile mobilya, yüzde 16 ile perakende ve yüzde 21 ile sanayi sektörleri izledi. İşin ilginç tarafı bu oran sigorta sektöründe de sadece yüzde 24.6’da kalıyor.

BANKACILIK İLK SIRADA

Çalışan akıl sağlığına en fazla yatırım yapan sektörler ise yüzde 55.4 oranla bankacılık, yüzde 50.8 ile enerji ve yüzde 41.5’erlik oranla sağlık ile e-ticaret sektörleri oldu.

Yine araştırmaya göre her iki çalışandan birinin psikolojik sağlamlığı düşük. Buna karşılık bugüne kadar psikolojik destek almadığını belirtenlerin oranı yüzde 88. Profesyonel yardım alanların oranı sadece yüzde 12. Maliyet ve damgalanma duygusu bu destekten uzak durmada belirleyici rol oynuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 87.9’u, kurumunun böyle bir hizmeti sağlaması halinde değerlendireceğini belirtiyor.

ATAMAN KALKAN SİGORTAM.NET’TE

Sigortam.net üst yöneticiliğine (CEO) Ataman Kalkan’ın getirildiği açıklandı.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Kalkan, National University of Singapore’da da “Yönetici Gelişim Programı”na katıldı. Kalkan en son Sompo Sigorta’da genel müdür yardımcısıydı. Yapılan açıklamaya göre Kalkan, yeni üst yönetici olarak hem derin sektör bilgisi hem liderlik yetenekleri ve deneyimi ile şirketin büyüme ve başarısını sürdürme misyonunu üstlenecek.

‘İNSAN VE TOPLUM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ’

MAPFRE Sigorta’nın, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından “İnsana Değer Ödülleri” kapsamında “Yaşam Kalitesini Destekleyen Uygulamalar” kategorisinde ödüle layık gördüğü açıklandı.

“Her dakikanın anlama dönüştüğü yer” olma yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden MAPFRE Sigorta İnsan ve Organizasyon Direktörü Elif Özgür, İnsan ve toplum odaklı bir şirket olarak tüm insan kaynakları uygulamalarımızın altında, çalışanlar ve toplum için fark yaratabilme gayesi yatıyor” dedi.

ÇOCUKLAR GÜNÜN BEŞTE BİRİNDE YOLLARDA!

FIndmykIds, kendi verileri üzerinden dünya ve Türkiye’deki çocukların her gün ev dışında ortalama ne kadar yol gittiğini ölçtü. Buna göre dünya genelinde, 2.8 kilometresi yürüyerek olmak üzere ortalama 12.3 kilometre yol gidiliyor. Türkiye’de ise çocuklar ortalama 3.6 kilometre yürüyor. Yine araştırmaya bakıldığında Türkiye’deki çocukların günün yüzde 20.3’ünü yollarda geçirdiği görülüyor.