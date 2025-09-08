Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Programı açıkladı: 'Eylül ve yılın geri kalanında...'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yaptığı açıklamalarda ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİ PROGRAMI HAKKINDA

Yılmaz, ekonomik programın sürdüğünü belirterek, "Ekonomik programımız başarıyla uygulanmaktadır, bunun somut sonuçlarını da görüyoruz. Temel makroekonomik yaklaşımımız kararlılıkla sürdürülmüş, hedeflerimizden sapma olmamıştır, ekonomimiz benzer ülkelere kıyasla olumlu ayrışmaya devam ederken dış şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

DEZENFLASYON SÜRECİ

Haziran 2024 itibarıyla başlayan dezenflasyon süreciyle ilgili olarak Yılmaz, "Dezenflasyon süreci kararlılıkla sürdürülmüş, enflasyon 42,5 puan gerilemiştir. Enflasyon beklentileri ve ana eğilim göstergelerindeki iyileşme ile eylül ve yılın geri kalanında da dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini bekliyoruz" dedi.

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

2025’in ilk yarısı itibarıyla milli gelir büyümesinin yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleştiği, iç talebin dengeli şekilde yönetildiği ve büyüme kompozisyonunun korunduğu belirtildi.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI

Cari işlemler açığının ekonomi programı ve politika eşgüdümü ile gerilediği, düşük cari açığın dış finansman ihtiyacını azalttığı, açığın daha iyi seviyelere çekilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

KKM HESAPLARI

TL mevduatların toplam içindeki payının yüzde 60,7’ye yükseldiği, KKM hesaplarının payının yüzde 1,7’ye gerilediği ve 2026’da bu hesapların tamamen sonlandırılmasının planlandığı bildirildi.

ULUSLARARASI REZERVLER VE RİSK PRİMİ

Brüt rezervlerin Ağustos ayı itibarıyla 178,4 milyar dolara ulaştığı ve ülke risk priminde düşüş olduğu aktarıldı.

KİŞİ BAŞINA GELİR VE MİLLİ GELİR

2025 sonunda milli gelir büyüklüğünün 1,5 trilyon TL’yi aşacağı, kişi başına gelirin ise ilk kez 17 bin doların üzerine çıkacağı bildirildi.