Denizbank'tan 1.16 milyarlık satış

Denizbank'ın oplam 1.16 milyar TL tutarlı portföyünü sattığı ve bunu takipteki kredilerinden yaptığı belirtildi.

Reuters
22 Aralık 2021 Çarşamba, 09:26
Denizbank'tan 1.16 milyarlık satış
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Denizbank takipteki kredilerinden (NPL) toplam 1.16 milyar TL tutarlı portföyünü sattı.

Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada satış ile ilgili 26 Kasım'da ihale yapıldığı belirtilerek, ayrı ayrı gruplardaki portföylerin farklı varlık yönetim şirketlerine satıldığı belirtildi.


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