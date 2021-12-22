Denizbank'tan 1.16 milyarlık satış
Denizbank'ın oplam 1.16 milyar TL tutarlı portföyünü sattığı ve bunu takipteki kredilerinden yaptığı belirtildi.
Denizbank takipteki kredilerinden (NPL) toplam 1.16 milyar TL tutarlı portföyünü sattı.
Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada satış ile ilgili 26 Kasım'da ihale yapıldığı belirtilerek, ayrı ayrı gruplardaki portföylerin farklı varlık yönetim şirketlerine satıldığı belirtildi.
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