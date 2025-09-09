Dev bankadan dikkat çeken Türkiye raporu: Enflasyon, faiz ve dolar tahmini açıklandı!

ING, Türkiye’de ağustos ayında beklenenden yüksek çıkan enflasyonun, son dönemdeki siyasi ve kurumsal gelişmelerle birleşerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) karar alma sürecini zorlaştırabileceğini belirtti.

Banka raporunda, "Faiz indiriminin boyutunu belirlemede, oynaklığın kontrol altına alınması da kritik bir rol oynayacak olsa da, şu ana kadar oldukça sınırlı kalmıştır" değerlendirmesi yer aldı. ING, bu hafta TCMB’nin faizi 200 baz puan indirerek yüzde 41’e çekmesini, aralık ayında ise politika faizini yüzde 37’ye indirmesini öngörüyor.

ENFLASYON TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

Raporda, ağustos ayı enflasyonunun, mücadelede devam eden zorlukları ortaya koyduğu belirtilerek, 2025 yıl sonu tahmininin yüzde 29,5’ten yüzde 30’a çıkarıldığı ifade edildi. Ayrıca, "Politika faizi tahminine göre, bu durum yakın vadede yüksek reel faizin devam edeceği anlamına geliyor" ifadesi kullanıldı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

ING, iç talepteki dayanıklılığı göz önünde bulundurarak 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 2,7’den yüzde 3,3’e, 2026 yılı için ise yüzde 3,5’ten yüzde 4’e yükseltti.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Banka, dolar/TL beklentisini bu yıl sonu için 45,00, gelecek yıl için ise 53,00 olarak açıkladı. Raporda şu ifadelere yer verildi: