Dev bankadan korkutan uyarı: Dolar 2026 yılında durmadan yükselecek!

Alman bankası Commerzbank, Türk Lirası'na ilişkin beklentilerini ve döviz pariteleri için yeni tahminlerini açıkladı. Banka, önümüzdeki dönemde kurda kademeli bir yükseliş öngörüyor.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Dolar/TL’de 2026 sonuna dek yükselişin yaklaşık yüzde 30 civarında olacağı öngörülüyor. Commerzbank’ın güncellediği tahminlere göre, dolar/TL paritesi için bu yılın aralık ayı beklentisi 44,0 olarak belirlendi. Kurun 2026 Mart ayında 45,0’e, haziran ayında 50,0’ye ve aralık ayında 55,0’ye ulaşması bekleniyor. 2027 Aralık ayında ise dolar/TL’nin 57,0 seviyesine gelmesi öngörülüyor.

EURO/TL TAHMİNLERİ

Euro/TL tarafında bu yılki aralık ayı tahmini 51,48 olurken, 2026 Mart ayı için 53,55, haziran ayı için 60,0 ve 2026 Aralık ayı için 67,10 beklentisi bulunuyor. Bankanın 2027 Aralık ayı için Euro/TL tahmini ise 68,40 olarak açıklandı.