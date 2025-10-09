Dev bankadan yıl sonu dolar/TL tahmini!

ING ekonomistleri, Türk ekonomisine ilişkin son analizlerini paylaştı. Raporda, mart ve nisan aylarında yaşanan siyasi belirsizliklerin yatırımcı güvenini geçici olarak zayıflattığı, ancak Merkez Bankası’nın kararlı adımları ve ekonomi yönetiminin net mesajlarıyla birlikte piyasada istikrarın yeniden sağlandığı vurgulandı.

YERLİ YATIRIMCININ LİRAYA YÖNELİMİ ARTTI

Raporda, “Türk Lirası cinsinden varlıklara yönelik yerel ilginin yeniden canlandığı” belirtildi. Mayıs ayından bu yana brüt rezervlerin rekor seviyelere ulaştığı ifade edilirken, bu artışın yalnızca yabancı sermaye girişlerinden değil, yerli yatırımcıların Türk Lirası'na dönüşünden de kaynaklandığı kaydedildi.

FAİZ İNDİRİMİ DÖNGÜSÜ VE REZERV TOPARLANMASI

Merkez Bankası’nın temmuz ve eylül aylarında beklenenden daha güçlü adımlarla faiz indirim sürecine yeniden başladığı hatırlatıldı. Raporda, aylık bazda istikrarlı bir değer artışı görülmese de TCMB’nin uzun vadede liranın reel değer kazanmasını beklediği aktarıldı.

Mart ayında yaşanan keskin düşüşün ardından rezervlerde belirgin bir toparlanma yaşandığına dikkat çekilen raporda, altın fiyatlarındaki artışın da rezervlerin dolar bazında değerini yükselttiği ifade edildi. ING, Merkez Bankası’nın para birimi ve rezervler üzerindeki baskıyı yönetmek için yeterli politika alanına sahip olduğunu vurguladı.

FAİZ, ENFLASYON VE KUR TAHMİNLERİ

ING’nin yönlendirmesine göre faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor. Banka, bu adımların boyutunun ekonomik aktivite, rezervlerin seviyesi, yerleşiklerin portföy tercihleri ve enflasyon eğilimlerine bağlı olarak şekilleneceğini bildirdi.

Raporda, politika faizinin yıl sonunda yüzde 37,5 seviyesine, 2026 sonunda ise yüzde 27 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi. Enflasyonun ise 2025 sonunda yüzde 30,5’e, 2026 sonunda ise yüzde 20,4’e düşeceği öngörüldü.

DOLAR VE EURO BEKLENTİLERİ

Döviz kurlarıyla ilgili projeksiyonlara da yer verildi. ING Global, dolar/TL’nin 2025, 2026 ve 2027 sonlarında sırasıyla 45, 53 ve 60 TL olacağını öngördü. Euro/TL için tahminler ise aynı dönemlerde sırasıyla 54, 64,66 ve 73,20 olarak paylaşıldı.

Banka, bu verilere göre 2027 yılı sonuna kadar dolar/TL’de yüzde 43,82, Euro/TL’de ise yüzde 50,65 oranında artış beklendiğini belirtti.