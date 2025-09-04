Dev ekonomik araştırma şirketinden Merkez Bankası faiz tahmini!

Türkiye'de enflasyonun düşük açıklanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etme olasılığını artırıyor. Capital Economics analistlerine göre bu gelişme, önümüzdeki toplantıda büyük oranlı bir indirim beklentisini yükseltiyor.

ENFLASYON MERKEZ BANKASI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Capital Economics’ten William Jackson, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesinin Merkez Bankası’na faiz oranlarını daha da düşürme alanı sağladığını belirtti. Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 33’e gerilemesi, fiyat artışlarındaki ivmenin yavaşladığını gösteriyor.

BÜYÜK FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ KONUŞULUYOR

Jackson, temel baskıların yumuşadığını ve bunun da önümüzdeki perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında büyük faiz indirimlerinin önünü açabileceğini vurguladı. Bir hafta vadeli repo faiz oranında 200 baz puanlık bir indirimle yüzde 41 seviyesine gerilemesi bekleniyor.