Dev yatırım bankasından 2025 dolar tahmini: Türk Lirası'nın desteklendiğini savundu...

Yayınlanma: 23.10.2024 - 13:31

Güncelleme: 23.10.2024 - 13:31

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürme çabalarının Türk Lirası'nı desteklediğini ifade etti.

Morgan Stanley, yayımladığı raporda, "TCMB'nin 2025'in ilk yarısında daha yavaş bir faiz indirim sürecine gireceği öngörümüz doğrultusunda, para biriminin tahvillere göre daha cazip olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Banka, TL'nin 2024 yıl sonu tahmini olan 36 TL'ye kıyasla daha güçlü olma riski bulunduğunu belirtti. Ancak 2025 sonunda doların TL karşısında 43 seviyesine ulaşacağı tahmininde bulundu.