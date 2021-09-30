Dolar ve avroda son durum (30.09.2021)

30 Eylül 2021 Perşembe, 09:18

Eylül ayına 8.3 seviyesinden başlayan TL, faiz indirimi mesajları ve takiben geçen hafta yapılan indirim ile sert değer kaybeti. Aynı dönemde küresel piyasalarda dolar da belirgin değer kazandı.

Bankacılar yabancı yatırımcıların zaten sınırlı olan Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ettiklerini lokallerin ise her yükselişte sınırlı dolar satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar.

Dolar küresel piyasalarda, güvenli liman talebi ve ABD'de para politikasının daha da sıkılaşacağı beklentilerinden destek bularak başlıca para birimleri karşısında bir yıldan fazla süredir görülen en yüksek seviyede seyretti.

Dolar endeksi, yen karşısında yaklaşık 18, euro karşısında ise 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Asya piyasalarında kazanımlarını koruyan dolar en son 94.314'te seyretti.

Öte yandan dünyanın en büyük merkez bankalarının başkanları, küresel ekonomik büyümeyi tehdit eden arz sorunlarının daha da kötüleşebileceğini söyledi.

Yetkililer fiyatlarda şu anda yaşanan artışın büyük ihtimalle geçici olmaya devam edeceğini ancak arz sıkıntısı nedeniyle enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi.

TL, küresel piyasalarda doların değer kazandığı bir dönemde para politikası endişeleriyle benzer para birimlerinden negatif ayrıştı. Son bir ayda TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı %6 seviyesinde gerçekleşti. Yine son bir ayda benzer para birimlerinde %1 değer kazancı ile %4 değer kaybı bandında hareket görüldü.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu bu hafta yaptığı konuşmada dünyada enerji ve hizmet kalemleri başta olmak üzere dünyada geçici bir enflasyon yükselişi yaşandığını söyledi. Kavcıoğlu bu durumun normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla ortadan kalkacağını ve bunun Türkiye'de de enflasyonda düşüşe neden olacağını söyledi.

Kavcıoğlu, "Fiyatlama davranışlarının, normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline yakınsayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile başladı. Ekonomistler politika faizinin sabit kalacağını tahmin ediyordu.

Faiz indiriminin ardından ise piyasa indirimlerin devam edip etmeyeceğini izlemeye aldı. Ancak TCMB önümüzdeki aylarda da "politika hatası" olarak görülen faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğine dair mesaj vermedi.

Yine de piyasalarda faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemde de devam edip etmeyeceğini anlamak için siyasilerin ve TCMB'nin açıklamaları takip edilmeye devam edilecek.

Dolar/TL saat 08.42'de 8.9050/8.9200 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 10.3334/10.3517, sepet bazında TL 9.6192/9.6363 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise 4 ayın zirvesinden sınırlı gerileyerek dün 426/430 baz puan seviyesinden kapandı.

Bugün iç piyasada Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri, TCMB'nin geçen hafta 100 baz puan faiz indirimine yönelik PPK kararının özetleri ile önümüzdeki üç aya ilişkin Hazine borçlanma programı takip edilecek.

Bankacıların dikkat çektiği bir diğer unsur ise TCMB'nin indirim kararı ile tahvil getirilerini yukarı yönlü etkilemesi oldu. Bankacılar tahvil getirilerinin faiz indirimine rağmen yukarı hareket etmesinin kısa vadeli faizlerin TCMB kontrolünden çıkma olasılığını endişe ile izliyorlar.