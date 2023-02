DS Automobiles, Retromobile'da "Performance'' gösteriyor

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:22

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:22

DS Automobiles, Paris'te düzenlenen Retromobile 2023'te 'Performance' başlığı altında 4 model sergiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Aventure DS standında, DS E-Tense Performance ve DS 9 E-Tense 4x4 360 modelleri, SM Prototype (1973) ve DS 21 Injection Electronique (1970) modellerine katılıyor.

DS Automobiles'in lanse edilmesinden bu yana kurulan yakın bağların bir parçası olarak, Retromobile 2023 boyunca markanın yanında DS ve SM modellerine özel 4 kulüp de yer alıyor. Bunlar; Euro SM Club, DS-ID Club of France, ParIDS ve The Federation of DS Clubs isimli özel girişimler.

Retromobile 2023'te DS Automobiles'in performans bölümündeki modeller şöyle:

SM PROTOTYPE (1973)

Bir sürüş testi laboratuvarı olan bu prototip, artan hızlanmanın yüksek hızda çekiş ve yön stabilitesi üzerindeki etkisini denemek için tasarlandı. SM Protoype, kontroller ve ölçüm cihazları aracılığıyla sürüş sırasında donanımın düzeltilmesini veya ağırlık dağılımı, süspansiyon sertliği veya yalpalama hızı gibi ayarların yapılmasını sağlıyordu. Bu 340 beygir gücündeki prototip, SM'yi temel alan yarış araçları geliştirmek için kullanıldı.

2022 DS E-TENSE PERFORMANCE

Yüksek performans odaklı geliştirilen DS E-tense Performance, Formula E Şampiyonası'nda iki pilot ve iki takım şampiyonluğu kazanan DS Performance tarafından tasarlandı. DS E-tense Performance, ilk test serisinde 3 bin kilometreden fazla yol katetti. 0'da 100 km/sa hıza 2.0 saniyede ulaşabiliyor. Aktarma organları; hem hızlanma hem geri kazanım için 600 kW’lık (önde 250 kW, arkada 350 kW), birleşik güç (815 beygir gücü) üreten ve tekerleklerde 8 bin Nm'lik tork sağlayan iki elektrik motorundan oluşuyor.

DS 21 PALLAS INJECTION ELECTRONIQUE (1970)

Model, hidropnömatik süspansiyon, hidrolik direksiyon, hidrolik olarak kontrol edilen vites kutusu, önde disklerle desteklenen fren sistemi ve tekerleklerin ekseni üzerinde dönen direksiyon gibi pek çok teknolojiyi ilk kez sundu. Eylül 1969'da elektronik enjeksiyon sunan ilk seri üretim Fransız otomobili oldu ve 185 km/sa'i aşan maksimum hız için 2.175 cc'lik bir motorla 139 beygir gücüne ulaştı.

2022 DS 9 E-TENSE 4x4 360

DS 9, DS Performance ekibi tarafından Fransa'da dönüştürülen DS 9 E-tense 4x4 360, önde 81 kW (110 beygir gücü) ve arkada 83 kW (113 beygir gücü) iki elektrik motoruyla birleştirilen 200 beygir gücündeki PureTech benzinli motor ve özel ayarlamalarla performans sergiliyor. 0-100 km/sa hızlanması 5,6 saniyede tamamlanırken, 25 saniyede 1.000 metreye ulaşabiliyor.