Dünyaca ünlü bankadan çarpıcı tahmin! 'Dolar 7 lira birden düşecek'

Türkiye'de dolar kuru son yıllarda kesintisiz bir yükseliş trendinde olsa da zaman zaman ekonomik ve siyasi hamleler sonucu dolar/TL paritesinde aşağı yönlü kırılmalar gözlemlenebiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayında açıkladığı 750 baz puanlık faiz kararı sonrası 2 lira birden düşen dolar kuru bu duruma örnek gösterilirken, en çarpıcı düşüş ise 21 Aralık 2021 tarihinde yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 21 Aralık 2021 günü akşam saatlerinde duyurduğu ve Türk Lirası mevduatı dolar kuruna endeksleyen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının ilanı sonrası 17 liranın üzerinde bulunan dolar kuru, saatler içerisinde 11 liranın altına inerek milyonlarca vatandaşı hayrete düşürmüştü.

Dolarda hâkim olan görüş paritenin yükseleceği yönünde olsa da dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Goldman Sachs'ın Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türk Lirası için çok farklı bir beklentiye sahip bulundu.

Brooks, son aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın attığı ekonomik adımların doğru olduğunu belirtirken, Türk Lirası için çok sert bir düşüş tahmini yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Brooks, Türk Lirası için adil değerin 21 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kurun tamamen serbest bırakılması durumunda parite üzerinde ilk aşamada yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşeceğini belirtti.

Ancak sonrasında ise çok sert bir düşüşle dolar kurunun 21 liralara gerileyeceğini açıkladı.

Our fair value for Turkish Lira is $/TRY 21.00. That sounds bonkers to most and there's little doubt that - if Lira were allowed to freely float - it would fall sharply. But that would just be the initial reaction. Lira would then strengthen. There is deep value in Turkey... pic.twitter.com/5TK1iaz4hz