Ünlü ekonomist Steve Hanke'den Erdoğan'a enflasyon tepkisi: 'Sahtekarlığından başka bir şey değil'
Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, Türkiye'nin gerçek enflasyon oranını hesapladı. Yüzde 65 çıkan enflasyon oranına ekonomist Hanke, "Bu durum, Erdoğan ve TCMB'nin sahtekarlığından başka bir şey değil" dedi.
Türk sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği, Johns Hopkins üniversitesinden ekonomist Prof. Steve Hanke, Twitter hesabından Türkiye'nin gerçek enflasyonunu açıkladı.
Hanke, sosyal medya hesabından açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki enflasyon açıklanan resmi verilerin 3 katı olduğunu gösteriyor.
"Türkiye'nin yıllık enflasyonunu yüzde 65,04 olarak ölçüyorum. Bu arada basın, Erdoğan'ın kukla TCMB yetkililerinin kasım ayında verdiği yıllık enflasyon ise yüzde 21.31" ifadelerini kullanan Prof. Steve Hanke, "RTE ve TCMB'nin günlük sahtekârlığından başka bir şey değil" açıklamasında bulundu.
Today, I accurately measure Turkey’s #inflation at 65.04%/yr. Meanwhile, Pres. Erdogan's TCMB puppets report #Turkey's official November 2021 inflation at 21.31%/yr. TCMB's number is way off the mark & is just more daily dishonesty from RTE & TCMB. pic.twitter.com/A5CTOcfVkU— Steve Hanke (@steve_hanke) December 27, 2021
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