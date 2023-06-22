EİB Başkanı Eskinazi: Türkiye ekonomisi dayanamaz

Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:27

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:27

İzmir Ticaret Odası Olağan Meclis oturumunda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, asgari ücretin artışına bağlı enflasyonun da artacağını ve ülke ekonomisinin buna dayanamayacağını söyledi.

Hükümetin ekonomik anlamda acil çözümler üretmesi gerektiğine dikkat çeken Jak Eskinazi, “Bizdeki girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bugün Avrupa Birliği’ndeki üreticilerle bile rekabet edemez noktaya geldik. Yeni hükümetten bu konulara acil çözümler bekliyoruz. Bazı sektörlerimiz ABD ve AB ülkelerine ihracatta anti damping vergileriyle karşı karşıya. Hükümetimizin bu konuda da politikalar geliştirmesi gerekiyor. Tarım ürünleri ihracatında geçen yıl Dünya Ticaret Örgütüne verilen taahhütler gereği kaldırılan tarımsal iade desteklerinin başka bir formülle tekrar hayata geçirilmesini bekliyoruz. Üretimin devamı için gerekli şartlar sağlanmalı. Yabancı yatırımcının kuşkuları giderilmeli. Hukuki zemin bu kuşkuları gidermeli, güven sağlanmalı. Yeni hükümetten bu konuda acil adım atmasını bekliyoruz. Ülkemizde asgari ücret ve diğer ücret artışları, istihdam-işsizlik ve rekabet gücü, nominal-reel politika ve diğer faizler, nominal-reel kur, enflasyon, büyüme ve bütçe açığı artık çok karmaşık bir hale gelmiş durumda” dedi.

"BU BİR SARMALDIR"

Finansmana erişimin zorluğunu belirten Eskinazi, “İşverenler, asgari ücretin artışını karşılamak için ürün maliyetlerini artırıyor. Dolayısıyla enflasyon da artıyor. Bu bir sarmaldır. Bu şartlar hem finansmana erişimi zorlaştırıyor hem de yatırımı imkânsız hale getiriyor. Asgari ücret yıllık yüzde 107.3 artmış durumda. TÜİK’in enflasyonuna baktığınızda arada 67 puanlık fark var. Döviz kurlarının enflasyonla paralel gitmesi lazım. İhracat bu ay yüzde 15-20 bandında azalma gösterecek. Bu şekilde giderse aylık 5 milyar dolar eksideyiz demektir. Bu da yıl sonuna kadar 35 milyar dolar açık getirir. Türkiye ekonomisi böyle bir duruma dayanamaz” diye konuştu.

VİZE KRİZİ

AKP hükümetinden beklentilerini açıklayan Eskinazi, “Yeni hükümetten beklentilerimizi 3 başlıkta özetleyebiliriz; Döviz kuru baskı altından kurtulmalı, ihracatçıların finansmana erişimi kolaylaşmalı, gerçekçi faiz politikaları piyasaları rahatlatmalı” dedi. Vize sorununa da dikkat çeken Eskinazi, vizenin ihracatçılar için büyük problem haline geldiğini vize sorununu rahatlatacak dış politika düzenlemeleri olması gerektiğine vurgu yaptı.