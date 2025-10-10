Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
Paylaş

Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

10.10.2025 13:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kesmiyor. SGK’nin yeni protokol hazırlıkları, emekliler için daha cazip fırsatlar yaratabilir. Uzmanlar, teklifler değerlendirilirken koşullara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Bankaların yeni teklifleri neler? Uzmanlar promosyon seçiminde nelere dikkat edilmesini öneriyor? İşte banka banka emekli promosyonu listesi...

Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Son güncellemelerle birlikte 20 bin TL ve üzeri promosyon sunan banka sayısı 12’ye, 27 bin TL ve üzeri teklif veren banka sayısı ise 7’ye yükseldi. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda kampanyaların genişleyebileceğini ve emekliler için yeni fırsatların oluşabileceğini belirtiyor.

Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

YENİ PROTOKOL VE PROMOSYON BEKLENTİSİ

Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı ve Nisan 2026’da taahhüt süresi dolacak yaklaşık 1,5 milyon EYT’li emekli, bankalar için yeni müşteri potansiyeli yaratacak. 

Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Bu durum, promosyon yarışını hızlandıracak gibi görünüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bankalarla yeni bir protokol üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Protokolün hayata geçmesiyle birlikte asgari promosyon tutarlarının yükselmesi ve maaş dilimlerinin yeniden belirlenmesi bekleniyor.

Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

YÜKSEK PROMOSYONLAR ŞARTLARA BAĞLI

Bankaların sunduğu yüksek promosyonların çoğu belirli koşullara bağlı. Bunlar arasında kredi kartıyla belirli harcama yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme ve yeni emekli müşteri yönlendirme gibi şartlar bulunuyor. Bazı bankalar ise yüksek promosyonları yalnızca yeni emeklilere sunuyor. SGK’nin yeni protokolüyle bu dengesizliğin ortadan kalkması hedefleniyor.

Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

AKBANK

  • Promosyon Tutarı: 15 bin TL
  • Ek Ödeme: 15 bin TL ek ödül
  • Toplam: 30 bin TL
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

ALBARAKA TÜRK

  • Promosyon Tutarı: 25 bin TL
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

DENİZBANK

  • Promosyon Tutarı: 12 bin TL
  • Ek Ödeme: 15 bin 500 TL ek ödül
  • Toplam: 27 bin 500 TL
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

GARANTİ BBVA

  • Promosyon Tutarı: 15 bin TL
  • Ek Ödeme: 10 bin TL bonus
  • Toplam: 25 bin TL
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

ING BANK

  • Promosyon Tutarı: 15 bin TL
  • Ek Ödeme: 10 bin 500 TL ödül + 2 bin 500 TL iade
  • Toplam: 28 bin TL
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

İŞ BANKASI

  • Promosyon Tutarı: 15 bin TL
  • Ek Ödeme: 9 bin TL ek ödül
  • Toplam: 24 bin TL
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

KUVEYT TÜRK

  • Promosyon Tutarı: 24 bin TL
  • Ek Ödeme: 3 bin 500 TL altın puan
  • Toplam: 27 bin 500 TL
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

ŞEKERBANK

  • Promosyon Tutarı: 12 bin TL
  • Ek Ödeme: 15 bin 500 TL ek ödül
  • Toplam: 27 bin 500 TL
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

QNB FİNANSBANK

  • Promosyon Tutarı: 15 bin TL
  • Ek Ödeme: 3 bin TL nakit + 2 bin 400 TL iade
  • Toplam: 20 bin 400 TL
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

TEB

  • Promosyon Tutarı: 12 bin TL
  • Ek Ödeme: 9 bin TL ek ödeme
  • Toplam: 21 bin TL
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

TÜRKİYE FİNANS

  • Promosyon Tutarı: 27 bin TL
  • Ek Ödeme: Referans başına 250 TL (2 bin 500 TL'ye kadar)
  • Toplam: 29 bin 500 TL'ye kadar
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

VAKIF KATILIM

  • Promosyon Tutarı: 18 bin 500 TL'ye kadar
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

YAPI KREDİ

  • Promosyon Tutarı: 15 bin TL
  • Ek Ödeme: 15 bin TL ek ödül
  • Toplam: 30 bin TL
Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

'YENİ REKORLAR GELEBİLİR'

Ekonomistlere göre SGK’nin yeni protokolü ve 2026’daki yenilenecek taahhütler, promosyon tutarlarını yeniden artırabilir. Bankalar arasındaki rekabet, emekliler için daha yüksek nakit fırsatları yaratabilir. Uzmanlar, emeklilerin promosyon tekliflerini değerlendirirken ek şartlara dikkat etmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Not: Promosyon tutarları genellikle 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilmektedir. Ek ödemeler belirli şartlara (fatura ödeme, kart kullanımı vb.) bağlı olabilir.

İlgili Konular: #Emekli #banka promosyon #emeklilere ödenen promosyon #emekli promosyonları #emeklilik promosyonu