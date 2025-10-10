Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Son güncellemelerle birlikte 20 bin TL ve üzeri promosyon sunan banka sayısı 12’ye, 27 bin TL ve üzeri teklif veren banka sayısı ise 7’ye yükseldi. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda kampanyaların genişleyebileceğini ve emekliler için yeni fırsatların oluşabileceğini belirtiyor.
YENİ PROTOKOL VE PROMOSYON BEKLENTİSİ
Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı ve Nisan 2026’da taahhüt süresi dolacak yaklaşık 1,5 milyon EYT’li emekli, bankalar için yeni müşteri potansiyeli yaratacak.
Bu durum, promosyon yarışını hızlandıracak gibi görünüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bankalarla yeni bir protokol üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Protokolün hayata geçmesiyle birlikte asgari promosyon tutarlarının yükselmesi ve maaş dilimlerinin yeniden belirlenmesi bekleniyor.
YÜKSEK PROMOSYONLAR ŞARTLARA BAĞLI
Bankaların sunduğu yüksek promosyonların çoğu belirli koşullara bağlı. Bunlar arasında kredi kartıyla belirli harcama yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme ve yeni emekli müşteri yönlendirme gibi şartlar bulunuyor. Bazı bankalar ise yüksek promosyonları yalnızca yeni emeklilere sunuyor. SGK’nin yeni protokolüyle bu dengesizliğin ortadan kalkması hedefleniyor.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI
AKBANK
- Promosyon Tutarı: 15 bin TL
- Ek Ödeme: 15 bin TL ek ödül
- Toplam: 30 bin TL
ALBARAKA TÜRK
- Promosyon Tutarı: 25 bin TL
DENİZBANK
- Promosyon Tutarı: 12 bin TL
- Ek Ödeme: 15 bin 500 TL ek ödül
- Toplam: 27 bin 500 TL
GARANTİ BBVA
- Promosyon Tutarı: 15 bin TL
- Ek Ödeme: 10 bin TL bonus
- Toplam: 25 bin TL
ING BANK
- Promosyon Tutarı: 15 bin TL
- Ek Ödeme: 10 bin 500 TL ödül + 2 bin 500 TL iade
- Toplam: 28 bin TL
İŞ BANKASI
- Promosyon Tutarı: 15 bin TL
- Ek Ödeme: 9 bin TL ek ödül
- Toplam: 24 bin TL
KUVEYT TÜRK
- Promosyon Tutarı: 24 bin TL
- Ek Ödeme: 3 bin 500 TL altın puan
- Toplam: 27 bin 500 TL
ŞEKERBANK
- Promosyon Tutarı: 12 bin TL
- Ek Ödeme: 15 bin 500 TL ek ödül
- Toplam: 27 bin 500 TL
QNB FİNANSBANK
- Promosyon Tutarı: 15 bin TL
- Ek Ödeme: 3 bin TL nakit + 2 bin 400 TL iade
- Toplam: 20 bin 400 TL
TEB
- Promosyon Tutarı: 12 bin TL
- Ek Ödeme: 9 bin TL ek ödeme
- Toplam: 21 bin TL
TÜRKİYE FİNANS
- Promosyon Tutarı: 27 bin TL
- Ek Ödeme: Referans başına 250 TL (2 bin 500 TL'ye kadar)
- Toplam: 29 bin 500 TL'ye kadar
VAKIF KATILIM
- Promosyon Tutarı: 18 bin 500 TL'ye kadar
YAPI KREDİ
- Promosyon Tutarı: 15 bin TL
- Ek Ödeme: 15 bin TL ek ödül
- Toplam: 30 bin TL
'YENİ REKORLAR GELEBİLİR'
Ekonomistlere göre SGK’nin yeni protokolü ve 2026’daki yenilenecek taahhütler, promosyon tutarlarını yeniden artırabilir. Bankalar arasındaki rekabet, emekliler için daha yüksek nakit fırsatları yaratabilir. Uzmanlar, emeklilerin promosyon tekliflerini değerlendirirken ek şartlara dikkat etmesi gerektiğini hatırlatıyor.
Not: Promosyon tutarları genellikle 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilmektedir. Ek ödemeler belirli şartlara (fatura ödeme, kart kullanımı vb.) bağlı olabilir.