Ekim ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Son güncellemelerle birlikte 20 bin TL ve üzeri promosyon sunan banka sayısı 12’ye, 27 bin TL ve üzeri teklif veren banka sayısı ise 7’ye yükseldi. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda kampanyaların genişleyebileceğini ve emekliler için yeni fırsatların oluşabileceğini belirtiyor.

YENİ PROTOKOL VE PROMOSYON BEKLENTİSİ Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı ve Nisan 2026’da taahhüt süresi dolacak yaklaşık 1,5 milyon EYT’li emekli, bankalar için yeni müşteri potansiyeli yaratacak.

Bu durum, promosyon yarışını hızlandıracak gibi görünüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bankalarla yeni bir protokol üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Protokolün hayata geçmesiyle birlikte asgari promosyon tutarlarının yükselmesi ve maaş dilimlerinin yeniden belirlenmesi bekleniyor.

YÜKSEK PROMOSYONLAR ŞARTLARA BAĞLI Bankaların sunduğu yüksek promosyonların çoğu belirli koşullara bağlı. Bunlar arasında kredi kartıyla belirli harcama yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme ve yeni emekli müşteri yönlendirme gibi şartlar bulunuyor. Bazı bankalar ise yüksek promosyonları yalnızca yeni emeklilere sunuyor. SGK’nin yeni protokolüyle bu dengesizliğin ortadan kalkması hedefleniyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

15 bin TL Ek Ödeme: 15 bin TL ek ödül

ALBARAKA TÜRK Promosyon Tutarı: 25 bin TL

12 bin TL Ek Ödeme: 15 bin 500 TL ek ödül

15 bin TL Ek Ödeme: 10 bin TL bonus

15 bin TL Ek Ödeme: 10 bin 500 TL ödül + 2 bin 500 TL iade

15 bin TL Ek Ödeme: 9 bin TL ek ödül

KUVEYT TÜRK Promosyon Tutarı: 24 bin TL

3 bin 500 TL altın puan Toplam: 27 bin 500 TL

12 bin TL Ek Ödeme: 15 bin 500 TL ek ödül

15 bin TL Ek Ödeme: 3 bin TL nakit + 2 bin 400 TL iade

12 bin TL Ek Ödeme: 9 bin TL ek ödeme

TÜRKİYE FİNANS Promosyon Tutarı: 27 bin TL

Referans başına 250 TL (2 bin 500 TL'ye kadar) Toplam: 29 bin 500 TL'ye kadar

VAKIF KATILIM Promosyon Tutarı: 18 bin 500 TL'ye kadar

15 bin TL Ek Ödeme: 15 bin TL ek ödül

'YENİ REKORLAR GELEBİLİR' Ekonomistlere göre SGK’nin yeni protokolü ve 2026’daki yenilenecek taahhütler, promosyon tutarlarını yeniden artırabilir. Bankalar arasındaki rekabet, emekliler için daha yüksek nakit fırsatları yaratabilir. Uzmanlar, emeklilerin promosyon tekliflerini değerlendirirken ek şartlara dikkat etmesi gerektiğini hatırlatıyor.