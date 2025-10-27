Ekim ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin azalmaya başlamasıyla birlikte, FED'in faiz indirimine yönelik beklentiler için piyasalarda iyimserlik hakim. Peki, Ekim ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim FED faiz inecek mi?

EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekim ayı toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. FOMC toplantılarının ardından 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00’de kritik faiz kararı açıklanacak.

Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek hem ekonomik görünüm hem de para politikasının geleceğine dair açıklamalarda bulunacak.

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, gözler bu hafta ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi.

ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin azalabileceği beklentisi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik artan iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahı arttırdı.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in 28-29 Ekim'de politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralık ayındaki toplantıda da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kaldı.