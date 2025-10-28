Ekmek fiyatlarına yeni düzenleme: Tarife sistemi değişiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı.

İTHALATLA ARZ DESTEĞİ SÜRECEK

Toplantıda iki önemli başlıkta karar alındı. İlk karar, üretiminde sıkıntı yaşanan ürünlerde ithalatın devreye alınması yönünde oldu. Komite karar metninde bu durum, “Yurtiçi üretim tahminleri dikkate alınarak tüketicilere sağlanan arzın bazı gıda ürünlerinde ithalat yoluyla desteklenmesi suretiyle dengeli bir şekilde devam edeceği teyit edilmiştir” ifadeleriyle yer aldı.

TEMEL GIDA TARİFELERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İkinci başlık ise, Türkiye genelinde tüketicileri doğrudan ilgilendiren gıda fiyatları oldu. Fiyat hareketlerinden yurttaşların asgari düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla kısa vadeli önlemlerin ele alındığı toplantıda, özellikle ekmek ve temel gıda ürünlerinin tarifelerinin belirlenmesine yönelik mevzuatın gözden geçirilmesi kararlaştırıldı. Böylece daha etkin ve sürdürülebilir bir tarife sistemine geçilmesi hedefleniyor.

TARIMSAL DESTEKLER VE ERKEN UYARI SİSTEMİNE VURGU

Toplantıda ayrıca, sera ve tarımsal sulama yatırımlarına verilen desteğin artırılması gerektiği vurgulandı. Fiyat istikrarını korumak amacıyla erken uyarı sistemine yönelik çalışmaların da devam ettirilmesinin önemine dikkat çekildi.