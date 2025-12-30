Ekonomide 2025 yılına damga vuran olaylar! Faiz, dolar, enflasyon ve zamlar: İşte ay ay tüm gelişmeler...

OCAK
1 Ocak
- Dolar/TL: 35,17
- Euro/TL: 36,66
- TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 42,12, aylık 5,03
- ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 80,01, aylık 8,22
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 24 Aralık 2025 tarihli kararıyla yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak yürürlüğe girdi. TÜİK'in 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44,38 açıklamasına karşın asgari ücrete yalnızca yüzde 30 zam yapılması, çalışanların enflasyonun altında ücret artışı almasına yol açtı.
- TCMB Para Politikası Kurulu 23 Ocak'taki toplantısında politika faizini yüzde 47,5'ten 45'e indirdi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,1 olarak açıkladı. TCMB ise daha önce 8 Kasım 2024'te 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'e yükseltmişti. Şimşek böylece yılın ilk ayında enflasyon revizesi yapmış oldu.
- Dünya Ekonomik Forumu (Davos) 20-24 Ocak tarihlerinde İsviçre'de yapıldı. Forumda ekonomik belirsizlikler, sürdürülebilir kalkınma, iklim finansmanı ve dijital dönüşüm gibi küresel gündemler tartışıldı.
- Dünya Bankası'nın Küresel Ekonomik Görünüm raporu, küresel büyümenin 2025-26'da ortalama yüzde 2,7 civarında olmasını beklerken büyümenin zayıf eğilimli olduğunu belirtti.
ŞUBAT
1 Şubat
- Dolar/TL: 35,91
- Euro/TL: 37,19
- TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 39,05, aylık 2,27
- ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 79,51, aylık 3,37
- TCMB, 7 Şubat'taki Enflasyon Raporu Toplantısı'nın ardından 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 21'den 24'e çıkardı. Bu tahmin daha önce yüzde 14 olarak duyurulmuş, ardından yüzde 21'e revize edilmişti.
- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 13 Şubat'taki Genel Kurul'da yaptıkları konuşmalar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisiyle karşılaştı. Erdoğan, TÜSİAD'ın ekonomi ve hukuk başta olmak üzere hükümete yönelttiği eleştiriler için "Hadlerini aştılar" ifadelerini kullandı. İlerleyen süreçte Turan ve Aras hakkında dava açıldı, yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Bu gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Brüksel'de düzenlenen yatırım toplantısına davet ettiği Turan ve Aras'ın yurtdışına çıkış başvurusu savcılık tarafından reddedildi.
- Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944'e ulaştı. 2023'te binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı 2024'te binde 3,4'e yükseldi.
- Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve transit işlemlerdeki mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı.
- Şubat 2025'te 644 milyar lira olan M0 para arzı, mart ayında yüzde 14,45 artışla 760 milyara çıktı. Aradaki 116 milyar liralık fark, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yılda bastığı paraya eşdeğer olarak öne çıktı. 2018 Şubat'ta da dolaşımdaki toplam Türk Lirası 116 milyardı.
MART
1 Mart
- Dolar/TL: 36,41
- Euro/TL: 38,23
- TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 38,10, aylık 2,46
- ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 75,20, aylık 3,91
- TCMB Para Politikası Kurulu 6 Mart'taki toplantısında politika faizini yüzde 45'ten 42,5'e indirdi.
- Cumhuriyet'in 18 Mart tarihli haberine göre, "5 kuruş çıkmayacak" denilerek açılan 1915 Çanakkale Köprüsü üç yılda garanti edilen araç sayısının ancak 7'de birine ulaşabildi ve Hazine'den 20 milyar TL'yi aşkın kaynak transferine neden oldu. 2024'te hedeflenen 16,4 milyon geçiş yerine sadece 2,6 milyon araç geçişi gerçekleşti ve işletmeci şirkete yıllık 281 milyon Euro ödendi. Otomobil geçiş ücreti açılıştan itibaren yüzde 297 zamlanarak 795 TL'ye yükseldi; köprü kamu bütçesi için ağır bir mali yük haline geldi.
- 19 Mart 2025'te Türkiye, siyasi operasyonların ve ekonomik şokların tetiklediği büyük bir piyasa kaosuyla sarsıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik gözaltı kararlarının yarattığı belirsizlikle Dolar/TL 42 liraya ulaşarak rekor tazeledi, Euro ise 45 TL'yi aştı. Türkiye'nin risk primi 257 baz puana yükseldi. Yüzde 10'a yakın değer yitiren TL, sonrasında hızla değer kazandı; bu gelişme Merkez Bankası'nın müdahale ettiği yorumlarını beraberinde getirdi. Borsa İstanbul'da sert satışlarla en dip noktada yüzde 8,5'i aşan düşüşler görüldü. Panik havası nedeniyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi 4 kez çalışarak işlemler durduruldu. Gram altın sabah 3 bin 598,58 TL'den güne başlayarak 3 bin 802 TL'ye yükseldi ve zirveyi gördü.
- 19 Mart'taki piyasa çöküşünün hemen ardından TCMB, 20-23 Mart tarihlerinde banka genel müdürleriyle olağanüstü toplantılar yaparak piyasaya doğrudan müdahale sinyali verdi. Asıl hamle nisan ayındaki resmi toplantıda geldi.
- Mart ayında küresel piyasalarda büyüme endişeleri ile volatilite arttı. Özellikle ABD'nin ticaret politikaları ve yeni tarifeler ticaret savaşları riskini yükselterek piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.
- OECD ve diğer uluslararası kuruluşlar dünya ekonomisi büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. OECD raporlarında küresel büyümenin 2025 ve 2026'da önceki tahminlerin altında kalıp ve ekonomik risklerin artacağı ifade edildi.
NİSAN
1 Nisan
- Dolar/TL: 37,86
- Euro/TL: 40,88
- TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 37,86, aylık 3
- ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 73,88, aylık 4,46
- TCMB Para Politikası Kurulu, 17 Nisan'daki toplantısında 19 Mart'ta yaşanan siyasi gelişmelerin ardından döviz kurlarındaki yükselişi frenlemek için politika faizini artırdı. Döviz piyasasını sakinleştirmek için 45 milyar doları aşan rezerv kullanımına rağmen dalgalanmanın sürmesi üzerine Merkez Bankası, politika faizini 350 baz puan yükselterek yüzde 46 seviyesine çıkardı. Böylece 2025 başında başlatılan faiz indirim süreci sert biçimde sona ererken, politika faizi 22 yıl sonra AKP'nin Kasım 2002'de iktidara geldiği dönemdeki seviyesine geri döndü.
- ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da geniş kapsamlı gümrük vergisi paketini açıkladı. Trump, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere yüzde 10 genel tarife, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e ise başlangıçta yüzde 34 (toplamda yüzde 54'e ulaşan) oranlarda gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.
- Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle etkili olan zirai don, tarım ürünlerinde zarara neden oldu.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma tehditleri ve uyguladığı ticaret politikaları nedeniyle dolar endeksi küresel piyasalarda son üç yılın en dip seviyelerine geriledi. Ancak dünyada değer kaybeden dolar, Türkiye'de 19 Mart'ta yaşanan iç siyasi gelişmelerin etkisiyle 41,40 TL seviyesine çıkarak rekor kırdı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York temaslarının ardından yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerindeki "sınırlı kötüleşmeyi" kabul etti ve büyüme sürecinin geçici olarak yavaşlayabileceği sinyalini verdi. Yatırımcıların iç siyasi gelişmelere karşı programın dayanıklılığını sorguladığını belirten Bakan, Orta Vadeli Program hedeflerine bağlılığını vurgularken sıkça gündeme gelen tahmin değişiklikleri eleştirilerine karşı "Biz yatırım bankası değiliz, devletiz; zırt pırt rakam revize edemeyiz" sözleriyle dikkat çekti.
- IMF ve diğer uluslararası kuruluşlar küresel büyüme tahminlerini yeniden değerlendirildi; 2025'te küresel büyümenin yaklaşık yüzde 3 civarında olması öngörüldü.
MAYIS
1 Mayıs
- Dolar/TL: 38,43
- Euro/TL: 43,51
- TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 35,41, aylık 1,53
- ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 71,23, aylık 3,66
2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, açıklandığı gün 628 dolar seviyesini aşmış gibi görünse de Türk Lirası'ndaki değer kaybı bu kazanımı kısa sürede geri aldı. Aralık 2024'te yapılan yüzde 30'luk artışın ardından, Mart 2025'teki piyasa türbülansı ve doların 38,74 TL seviyesine tırmanmasıyla asgari ücretin dolar karşılığı 570 dolar seviyesine geriledi. Böylece asgari ücret yılın beşinci ayında 2024 yılı başlangıcındaki 575 dolarlık alım gücünün altına indi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çalışanı enflasyona ezdirmeme" vurgusuna rağmen, 2025 yılı asgari ücretli için kur artışı nedeniyle TL bazındaki zammın 5 ayda eridiği bir yıl olarak kayıtlara geçti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'in ilk yarısında Eximbank'ın 1 milyar dolarlık rekor sendikasyonu ve Hazine'nin 2 milyar dolarlık tahvil ihracıyla "yatırımcı güveninin sürdüğünü" savunsa da piyasa verileri farklı bir tablo ortaya koydu. 19 Mart'ta başlayan siyasi türbülansın ardından yabancı yatırımcıların hisse ve tahvil piyasasından net çıkışı 9,6 milyar dolara ulaştı. Reuters ve EBRD gibi uluslararası kurumlar, ekonomi programının "kısa devre" yaptığını ve Merkez Bankası'nın yön değiştirmek zorunda kalmasının maliyetli bir itibar kaybına yol açtığını vurguladı. TCMB'nin kuru dizginlemek için harcadığı 45 milyar dolarlık rezerv ve politika faizinin yüzde 46'ya çıkarılmasına rağmen, doğrudan yabancı yatırımların düşük seyretmesi 2025'teki finansman başarısı iddialarını gölgede bıraktı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 16 milyon emekliye 4 bin TL ikramiye ödeneceğini "müjde" olarak duyurdu. 31 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılan toplam 57,4 milyar liralık bu ödeme, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldı. Mayıs 2025 verilerine göre, 4 bin TL'lik ikramiye tutarı 4 bin 146 TL olan 1 gram altını almaya dahi yetmedi.
Türkiye ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 2,0 büyüdü; bu rakam piyasa beklentilerinin altında kaldı.
HAZİRAN
1 Haziran
- Dolar/TL: 39,10
- Euro/TL: 44,84
- TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 35,05, aylık 1,37
- ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 68,68, aylık 3,05
- İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısı, küresel enerji piyasalarında şok dalgasına yol açarak Brent petrolün varil fiyatını kısa sürede 78,25 dolara kadar yükseltti. 2025 yılının ocak ayındaki zirve seviyelerin yeniden test edildiği bu süreçte, Türkiye'de akaryakıt fiyatları doğrudan etkilendi; benzin ve motorine peş peşe yapılan yaklaşık 1,50 TL'lik zamlarla İstanbul'da fiyatlar 48 TL bandını aştı. Petrol fiyatlarının 2022'deki rekor seviyelere (120 dolar) yaklaşması durumunda litrenin 85 TL seviyelerini görebileceği endişeleri arttı. Bu maliyet artışı, TÜİK'in yüzde 35,41 olarak açıkladığı mayıs ayı enflasyonunun üzerindeki düşüş beklentilerini de boşa çıkardı.
- TCMB Para Politikası Kurulu 19 Haziran'daki toplantısında yüzde 46 olan politika faizini aynı oranda sabit tuttu.
- Dünya Bankası, Haziran 2025'te yayımladığı raporda küresel büyüme tahminini düşürdü ve 2025'in küresel büyüme açısından zayıf bir yıl olabileceğini belirtti.
- Ticaret gerilimleri ve ABD'nin tarifeleri gibi faktörler küresel ticaret sistemini etkiledi ve uluslararası ekonomik belirsizliği artırdı. Bank of England yetkilileri bu gerilimlerin dünya ticaretini olumsuz etkilediğini vurguladı.
- Petrol ve enerji piyasalarında jeopolitik gelişmeler haziran ayında küresel ekonomik risk algısını artırdı.
TEMMUZ
1 Temmuz
- Dolar/TL: 39,76
- Euro/TL: 46,95
- TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 33,52, aylık 2,06
- ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 65,15, aylık 3,75
- TCMB Para Politikası Kurulu 24 Temmuz'daki toplantısında politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti.
- Bitcoin 14 Temmuz'da 120 bin doları aşarak 123 bin 153 dolar seviyesinde yeni rekor kırdı.
- ABD-Çin ticaret gerilimi ve tarifeler, küresel ticaret hacmini etkilemeye devam ederek ekonomik belirsizlikleri artırdı.
- Ocak-temmuz döneminde TL'de enflasyon kaynaklı değer kaybı ve yaşam maliyetindeki artış, asgari ücretlinin reel alım gücünü zayıflattı ancak Temmuz 2025'te asgari ücrete ara zam yapılmadı. Hükümet ve yetkililer ara zam konusunda açıklamalarda bulunsa da resmi bir ek zam kararı ilan edilmedi. Enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiği bir dönemde ücretin yalnızca ocak ayında güncellendiği bu durum, ücretlerin enflasyonla erimesi eleştirilerine konu oldu.
AĞUSTOS
1 Ağustos
- Dolar/TL: 40,60
- Euro/TL: 47,06
- TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 32,95, aylık 2,04
- ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 65,49, aylık 3,23
- 2025 Ağustos ayında memur ve emekli zammı için tamamlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile sendikaların uzlaşamaması üzerine son sözü Hakem Kurulu söyledi. Kurul, hükümetin teklifini aynen kabul ederek 2026 yılı için yüzde 11 + yüzde 7, 2027 yılı için ise yüzde 5 + yüzde 4 oranında zam kararı verdi. Memur ve emekli taban aylığına 1.000 TL artış yapılsa da bu oranlar enflasyon ve altın fiyatlarındaki yükselişin gölgesinde kaldı.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi.
- ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenden güçlü büyüme işaretleri verdi; Euro Bölgesi'nde genişleme ılımlı seyretti.
EYLÜL
1 Eylül
- Dolar/TL: 41,08
- Euro/TL: 48,15
- TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 33,29, aylık 3,23
- ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 63,23, aylık 3,79
- TCMB Para Politikası Kurulu 11 Eylül'deki toplantısında politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 40,5'e çekti.
- Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler dışından yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.
EKİM
1 Ekim
- Dolar/TL: 41,50
- Euro/TL: 48,73
- TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 32,87, aylık 2,55
- ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 60,00, aylık 3,74
- TCMB Para Politikası Kurulu 23 Ekim'deki toplantısında politika faizini yüzde 39,5'e indirdi.
- 2025'in ilk yarısında dünya ticaret hacminin yaklaşık 500 milyar dolar arttığı açıklandı. Ticaret hacmi, politika değişikliklerine ve jeopolitik belirsizliklere rağmen güçlü kaldı. Bu artış, mal ticaretindeki dayanıklılık ve tedarik zinciri uyum süreçlerinin etkisiyle gerçekleşti.
KASIM
1 Kasım
- Dolar/TL: 42,02
- Euro/TL: 48,45
- TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 31,07, aylık 0,87
- ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 56,82, aylık 2,13
- Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı verilere göre, Türkiye'de akaryakıt fiyatları, yılbaşındaki alınan vergilerin korunması ile dolardaki yükselişe karşın petrol fiyatlarındaki büyük düşüşle nedeniyle düşmeliydi. Ancak benzinde yüzde 26,41, motorinde yüzde 31,25 artış yaşandı. Bu durum sürücülere depoyu doldurmak için fazladan 685-808 TL ek maliyet getirdi. Özellikle motorin fiyatlarındaki yükseliş nakliye, tarım ve enflasyonu etkileyen önemli bir kalem oldu.
- Bazı finans uzmanları, küresel finansal piyasalarda riskler ve potansiyel "balonlar" konusunda uyarılarda bulundu. Teknoloji hisseleri ve yapay zekâ alanındaki yüksek değerlemeler risk iştahına dikkat çekti.
- 2025 G20 Zirvesi 22-23 Kasım'da Johannesburg'da gerçekleştirildi. Zirvede küresel ekonomik işbirliği, sürdürülebilir büyüme ve finansal konular gündemdeydi; Afrika ve küresel güney ülkelerinin gelişimine odaklanıldı.
ARALIK
1 Aralık
- Dolar/TL: 42,84
- Euro/TL: 50,61
- TÜİK enflasyon: (5 Ocak 2026'da açıklanacak)
- ENAG enflasyon: (5 Ocak 2026'da açıklanacak)
- TCMB, 11 Aralık'taki toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti ve yılı bu seviyede tamamladı. Ocak ayında yüzde 45 ile başlayan, 19 Mart'taki İmamoğlu operasyonu sonrası piyasayı dengelemek adına yüzde 46'ya kadar yükseltilen faiz süreci, yılın ikinci yarısında enflasyondaki yavaşlamayla birlikte kademeli bir indirim patikasına girdi. Ancak bu düşüşe rağmen Türkiye, yüzde 58,66 faiz uygulayan Venezuela'nın ardından dünyanın en yüksek politika faizi veren ikinci ülkesi unvanını korudu.
- 23 Aralık'ta yapılan ve işçi tarafını temsilen kimsenin bulunmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla yeni asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Enflasyonun altında olarak yüzde 27 seviyesinde zam yapılan asgari ücret 29 bin 828 TL'lik açlık sınırının altında kaldı.
2025 yılı AKP iktidarında toplanan verginin 3 trilyon doları aştığı dönem oldu. İktidarı içinde AKP'nin topladığı vergiler 3,2 trilyon dolara karşılık geldi. Ayrıca Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz ödemesi de bu yıl yapıldı. Toplam faiz ödemeleri 2 trilyon 740 milyar liraya ulaştı. Yapılan faiz ödemeleri boyutu AKP'nin sattığı fabrikalardan elde ettiği gelirin dahi üzerine çıkmasıyla dikkat çekti.
Söz konusu başlıca fabrikalarsa şunlardı:
Şeker Fabrikaları
- Kırşehir Şeker Fabrikası
- Turhal Şeker Fabrikası
- Çorum Şeker Fabrikası
- Elbistan Şeker Fabrikası
- Muş Şeker Fabrikası
- Erzincan Şeker Fabrikası
- Erzurum Şeker Fabrikası
- Afyon Şeker Fabrikası
- Bor Şeker Fabrikası
- Alpullu Şeker Fabrikası
TEKEL ve Sigara Fabrikaları
- Adana Sigara Fabrikası
- Ballıca Sigara Fabrikası
- Bitlis Sigara Fabrikası
- Malatya Sigara Fabrikası
- Samsun Sigara Fabrikası
- Tokat Sigara Fabrikası
- TEKEL İçki Fabrikaları ve Tesisleri
SEKA (Kağıt) Fabrikaları
- İzmit SEKA Fabrikası
- Dalaman SEKA Fabrikası
- Afyon SEKA Fabrikası
- Balıkesir SEKA Fabrikası
- Çaycuma SEKA Fabrikası
- Taşucu SEKA Fabrikası
Tekstil Fabrikaları
- Adıyaman Tekstil Fabrikası
- Bakırköy Tekstil Fabrikası
- Diyarbakır Tekstil Fabrikası
- Malatya Tekstil Fabrikası
- Sarıkamış Tekstil Fabrikası
- Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası
Demir-Çelik ve Maden Tesisleri
- ERDEMİR (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları)
- İSDEMİR (İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları)
- Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası
- Samsun Eti Bakır İşletmesi
- Murgul Eti Bakır İşletmesi
Enerji, Gübre ve Petrokimya Fabrikaları
- TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri)
- PETKİM (Petrokimya Holding)
- İGSAŞ (İstanbul Gübre Sanayi)
- Gemlik Gübre Fabrikası
- Samsun Gübre Fabrikası
- Kütahya Gübre Fabrikası