Ekonomide 2025 yılına damga vuran olaylar! Faiz, dolar, enflasyon ve zamlar: İşte ay ay tüm gelişmeler...

MAYIS

1 Mayıs

Dolar/TL: 38,43

38,43 Euro/TL: 43,51

43,51 TÜİK enflasyon: Yıllık yüzde 35,41, aylık 1,53

Yıllık yüzde 35,41, aylık 1,53 ENAG enflasyon: Yıllık yüzde 71,23, aylık 3,66

2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, açıklandığı gün 628 dolar seviyesini aşmış gibi görünse de Türk Lirası'ndaki değer kaybı bu kazanımı kısa sürede geri aldı. Aralık 2024'te yapılan yüzde 30'luk artışın ardından, Mart 2025'teki piyasa türbülansı ve doların 38,74 TL seviyesine tırmanmasıyla asgari ücretin dolar karşılığı 570 dolar seviyesine geriledi. Böylece asgari ücret yılın beşinci ayında 2024 yılı başlangıcındaki 575 dolarlık alım gücünün altına indi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çalışanı enflasyona ezdirmeme" vurgusuna rağmen, 2025 yılı asgari ücretli için kur artışı nedeniyle TL bazındaki zammın 5 ayda eridiği bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'in ilk yarısında Eximbank'ın 1 milyar dolarlık rekor sendikasyonu ve Hazine'nin 2 milyar dolarlık tahvil ihracıyla "yatırımcı güveninin sürdüğünü" savunsa da piyasa verileri farklı bir tablo ortaya koydu. 19 Mart'ta başlayan siyasi türbülansın ardından yabancı yatırımcıların hisse ve tahvil piyasasından net çıkışı 9,6 milyar dolara ulaştı. Reuters ve EBRD gibi uluslararası kurumlar, ekonomi programının "kısa devre" yaptığını ve Merkez Bankası'nın yön değiştirmek zorunda kalmasının maliyetli bir itibar kaybına yol açtığını vurguladı. TCMB'nin kuru dizginlemek için harcadığı 45 milyar dolarlık rezerv ve politika faizinin yüzde 46'ya çıkarılmasına rağmen, doğrudan yabancı yatırımların düşük seyretmesi 2025'teki finansman başarısı iddialarını gölgede bıraktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 16 milyon emekliye 4 bin TL ikramiye ödeneceğini "müjde" olarak duyurdu. 31 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılan toplam 57,4 milyar liralık bu ödeme, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldı. Mayıs 2025 verilerine göre, 4 bin TL'lik ikramiye tutarı 4 bin 146 TL olan 1 gram altını almaya dahi yetmedi.

Türkiye ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 2,0 büyüdü; bu rakam piyasa beklentilerinin altında kaldı.