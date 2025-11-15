Elektrik üretimi eylülde arttı: Rüzgar santrallerinin payı yüzde 14'e yaklaştı...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun eylül ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 25,2'si doğalgaz, yüzde 24,6'sı ithal kömür, yüzde 13,9'u rüzgâr, yüzde 12,6'sı linyit ve yüzde 12'si hidroelektrik santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, güneş, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 27 milyon 155 bin 789 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 4,1 artarak 25 milyon 576 bin 488 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 37,8'i sanayi, yüzde 26,9'u mesken ve yüzde 26,3'ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 7,1, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI

Elektrikte tüketici sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 51 milyon 535 bin 152'ye ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 5,3, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,4, tarımsal faaliyet tüketicileri ile kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketicilerinin sayısında yüzde 2, aydınlatma tüketicilerinin sayısında ise yüzde 1,6 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,5 artarak 98 bin 925 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 24,6'sını doğal gaz, yüzde 24,1'ini barajlı hidroelektrik, yüzde 14,1'ini rüzgar, yüzde 10,6'sını ithal kömür ve yüzde 10,3'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.