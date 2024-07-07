Elektrikte fatura belediyelere!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 17:19

Güncelleme: 07.07.2024 - 17:19

AKP’nin Meclis’e sunduğu “torba teklifte” belediyelerle ilgili düzenleme de var. Teklif ile Elektrik Piyasası Yasası’nın “genel aydınlatma” başlıklı maddesinde değişiklik yapılıyor. Mevcut düzenlemeye göre, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri paylarından karşılanıyor. Maddede kesinti oranlarına da yer veriliyor. Meclis’e sunulan teklif ile bu oranlar artırılıyor. Büyükşehir belediyelerinde 2014 yılından bu yana yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10’luk yasal oran yüzde 30’a, diğer belediyeler ve mücavir alanlarında 2014 yılından bu yana yüzde 10 olarak uygulanan yüzde 5’lik kanuni oran yüzde 15’e çıkarılıyor. Bu sınırlar dışında ilgili il özel idarelerinde 2014 yılından bu yana yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10’luk kanuni oran da yüzde 30’a yükseltiliyor. Ayrıca mecut yasaya göre, cumhurbaşkanının oranları iki katına kadar artırma yetkisi de bulunuyor. Maddenin gerekçesinde, “Genel aydınlatmanın toplam maliyetinin merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki paylaşımı daha dengeli hale getirilerek uygulamada otokontrolün sağlanmasına daha fazla katkı sunulması ve bu kapsamda genel aydınlatmanın kamuya olan toplam maliyetinin daha kontrol edilebilir düzeylerde dengelenmesi amaçlanmaktadır” denildi.