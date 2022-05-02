Elmanın üretici ve market arasındaki fiyat farkı yüzde 440'ın üzerine çıktı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:43

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Nisan ayına dair enflasyon verisinden önce gelen yükselen fiyatlara dair açıklamalar, enflasyonda yükselişin süreceğine işaret ediyor.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre İstanbul'da enflasyon geçen ay yüzde 80 oldu.

İTO'nun Ücretliler Geçinme İndeksi'ne göre İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79.97 arttı.

Bu 2002 yılından beri kaydedilen en yüksek yıllık enflasyon.

Türkiye enflasyonu öncesinde İstanbul enflasyonu gösterge niteliğinde kabul ediliyor.

Diğer yandan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2022 yılı Nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 5.5 kata çıktığını belirtti.

Dünya gazetesinin haberine göre Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 448.8 ile elmada görüldüğünü belirtti.

Elmadaki fiyat farkını yüzde 404.1 ile salatalık, yüzde 278.4 ile kabak, yüzde 272.9 ile karnabahar, yüzde 265.3 ile pırasa, yüzde 251.6 ile yeşil mercimek, yüzde 241 ile patlıcan ve yüzde 240.3 ile nohut takip etti.

Hükümet geçtiğimiz aylarda yüksek enflasyondan ötürü zincir marketleri suçlayarak fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirmişti.

PİYASA BEKLENTİSİ YÜZDE 68

Nisan ayına dair enflasyon verisi TÜİK tarafından 5 Mayıs'ta açıklanacak.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre, piyasa katılımcıları nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 68.3 seviyesine yükselmesini bekliyor.

Ankete katılan 16 kurumun medyan beklentisi Nisan ayında TÜFE'nin aylık yüzde 6.2 artacağı yönünde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61.14 olarak gerçekleşmişti.

ERDOĞAN: MAYIS'TAN SONRA GERİLEYECEK

Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde hafta sonu açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Attığımız adımlarla inşallah Mayıs'tan sonra gerilemeye başlayacak, yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticelenecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise yılın ikinci enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 23.2'den yüzde 42.8'e yükseltti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta yaptığı enflasyon sunumunda, "Enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 12.9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" demişti.