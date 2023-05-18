Elon Musk: Bazı şirketler 12 ay içinde iflas edecek

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:48

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:48

Twitter'ın sahibi ve Tesla ile SpaceX'in CEO'su ünlü iş insanı Elon Musk dün hissedarlar toplantısı düzenledi. Tesla için düzenlenen toplantıda Musk önemli bazı açıklamalar yaptı.

Şirketin bu yıl içerisindeki planlarını değerlendiren Musk diğer şirketler için de tahminlerini yaptı. Musk ekonomik koşullar nedeniyle 12 ay içerisinde bazı şirketlerin iflas edeceğini belirtti.

BİRÇOK ŞİRKET İFLAS EDECEK

Musk açıklamasında "Zorlu bir 12 ay olacak. Bu konuda gerçekçi olmak istiyorum. Tesla Küresel ekonomik ortama karşı bağışık değil. Makroekonomik seviyeler önümüzdeki 12 ay boyunca zor olacak" dedi.

Musk açıklamasının devamında "Tesla bunu atlatacak ve iyi iş çıkaracağız ama bana göre birçok şirket bu dönemde iflas edecek" ifadelerini kullandı.

Musk hangi şirketlerin iflas edeceğini belirtmedi ancak elektrikli araç üretminin maliyetinin oldukça fazla olduğunu belirtti. Bu ifadelerinin ardından rakip şirketlerin ne kadar para kaybettiğini gösteren grafiği gösterdi. Bu grafikten yola çıkarak da Tesla'nın pozitif kar marjını koruyarak finansal olarak ekonomik gerilemeyi atlacağına inandığını ifade etti.