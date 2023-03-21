Elon Musk'tan Fed'e faiz indirme çağrısı
Elon Musk, Fed'in yarın sona erecek toplantısında faizi 50 baz puan indirme çağrısında bulundu.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Fed'in yarın sona erecek FOMC toplantısında faizin 50 baz puan indirilmesi yönünde karar almaya çağırdı.
Ortam yeni bir faiz artırımına hazır değil diyen Bill Ackman'ın attığı bir tweete yanıt veren Musk, "Fed'in faizi en az 50 baz puan düşürmesine ihtiyaç var" dedi.
Fed needs to drop the rate by at least 50bps on Wednesday— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2023
Musk, kasım ayında yaptığı bir açıklamada da Fed'i faiz indirimine çağırmıştı.
FED YARIN FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı bugün başlıyor ve yarın sona erecek.
Fed, faiz kararını Türkiye saati ile yarın 21:00'de açıklayacak. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının ise, 21:30'da gerçekleşmesi bekleniyor.
Piyasalar Fed'den hali hazırda 25 baz puan faiz artırımı beklerken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında vereceği mesajlar önemli olacak.
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