Elon Musk'tan Fed'e faiz indirme çağrısı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Fed'in yarın sona erecek FOMC toplantısında faizin 50 baz puan indirilmesi yönünde karar almaya çağırdı.

Ortam yeni bir faiz artırımına hazır değil diyen Bill Ackman'ın attığı bir tweete yanıt veren Musk, "Fed'in faizi en az 50 baz puan düşürmesine ihtiyaç var" dedi.

Fed needs to drop the rate by at least 50bps on Wednesday